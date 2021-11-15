Эксперты рассказали, что снижает популярность приложений

По словам экспертов компании Google, разработчики приложений очень часто не учитывают одного важного момента, из-за которого популярность их программок значительно снижается.

Пока разработчики трудятся над функционалом, предлагают новые возможности, обеспечивают невероятную безопасность и конфиденциальность, у пользователей возникают проблемы совсем иного толка.

В частности, многие приложения слишком долго нужно регистрировать и активировать, предоставляя зачем-то все личные данные. Пока пройдет полавторизации, пользователь устает и отменяет свое действие, говорят эксперты. Разработчикам следовало бы помнить, что 99,9% предлагаемых приложений – это вовсе не то, о чем обычные люди «мечтали всю жизнь».