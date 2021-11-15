 

Motorola выпустит смартфон на платформе с процессором Snapdragon 8 Gen1

15.11.2021, 14:12, Новости дня
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Как сообщили в компании Motorola, в ближайшее время на рынок должны выйти смартфоны новой модели, конструкция которых будет построена на платформе Snapdragon 8 Gen1.

Пока не называют конкретную дату и не указывают точно на версию мобильного гаджета. Предположительно, это будет модель Edge X либо Edge 30 Ultra.

Также инсайдеры сообщают, что данный смартфон должен быть предназначен для глобальных продаж. То есть, на территорию РФ он все-таки попадет, надеемся, без опозданий. Есть информация, что новинку официально представят в конце ноября, хотя это неточно. Данный смартфон становится одним из самых ожидаемых, так как предложенная платформа Qualcomm Snapdragon относится к новому поколению.



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