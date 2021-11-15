Скандалы: А что Титов?

Московский суд приговорил к семи годам участника «лондонского списка», бывшего генерального директора «Трансфин-М» Дмитрия Зотова

Никулинский районный суд Москвы приговорил к семи годам колонии общего режима участника «лондонского списка», бывшего генерального директора «Трансфин-М» Дмитрия Зотова, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на адвоката бизнесмена. Зотов был признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество).

«Суд закрыл на глаза на все бухгалтерские документы, на все показания экспертов. Абсурд в этой ситуации зашкаливает, будем добиваться справедливости в апелляционной инстанции», — заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Бизнесмен уехал из России в 2019 году, после чего в отношении него возбудили уголовное дело. Бизнес-омбудсмен Борис Титов включил предпринимателя в так называемый лондонский список — перечень российских бизнесменов, скрывающихся за границей, но готовых вернуться на родину, если разбирательства в их отношении будут вестись без ареста по приезде.

Зотов вернулся в Россию и сразу же был задержан и арестован по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (п. 4 ст. 159 УК). Заявление на него подало новое руководство «Трансфин-М». Следствие полагало, что Зотов вывел из компании 395 млн руб., однако в «Трансфин-М» заявляли об ущербе на 2,8 млрд руб.

«Обнаружив факт многочисленных хищений, наш клиент был обязан обратиться в правоохранительные органы. В противном случае это могло квалифицироваться как сокрытие преступления», — сообщили РБК адвокаты Эдуард Исецкий и Алексей Мезенцев, представляющие «Трансфин-М».

Адвокат предпринимателя Роман Костенко заявил, что защита намерена обжаловать приговор.

По делу Зотова Титов в прошлом году обращался к президенту Владимиру Путину. Глава государства перенаправил обращение к генпрокурору Игорю Краснову, после чего в начале июля 2020-го бизнесмена отпустили под подписку о невыезде. Однако в июне этого года он вновь был задержан.

Адвокат бизнесмена Роман Костенко в свою очередь в начале месяца рассказывал «Коммерсанту», что стороной обвинения не было представлено убедительных и объективных доказательств, указывающих на совершение Зотовым преступления. «У нас сложилось стойкое мнение, что в суде разбирается не уголовное дело, связанное с хищением, а финансово-хозяйственный спор, связанный с неадекватным аппетитом новых акционеров ПАО «Трансфин-М», — сказал он.

Артем Филипенок, Иван Ткачёв, Артём Кузнецов