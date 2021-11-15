Мнение: Значение урбанизации в экономических кризисах через субъективное сравнение-интерпретацию

Представьте себе цивилизацию, идущую неурбанистическим путём развития: люди живут в населённых пунктах численностью жителей до 8-ми тысяч человек, в малоэтажных домах и в посёлках в отдельных домах с участками площадью в 30-50 соток. Все трудоспособные заняты в сельском хозяйстве и в ремесленных и фабричных производствах, с занятостью не более 6-ти часов в день, за исключением посевных, сбора урожая и срочных строительных работ. Вместо денежной системы расчётов преобладает товарный взаимозачёт, в услугах считается условная единица трудозатрат, пересчитанная в точных мерах товаров и продукции. Инфляция и ссудные проценты запрещены, в международных торговых расчётах также применяется эквивалентный взаимообмен, курсы валют не учитываются, поскольку их соотношение зачастую невыгодно. В обществе характерны взаимовыручка, доброжелательность, коммуникабельность, гармония, справедливость и единство. Люди счастливы, многодетны, находятся в психологическом комфорте. Питание: преимущественно, защелачивающее, основные крупы: лён и амарант крупного помола, зелёная греча, основной овощной корнеплод – топинамбур; бобовые, много овощей, употребляемых отдельно, паслёновые и грибы почти не употребляются, молочные продукты естественной жирности; мясо, в основном, индейка, кролик и утка, свинина не употребляется из-за колоссального уровня холестерина и риска паразитарных заболеваний (трихинеллёз, микоплазмоз, хламидиоз); питьё из чистых целебных источников. Транспорт: гужевой и электрический, автомобильные дороги без асфальта из брусчатки и плит, есть железные дороги. Средняя продолжительность жизни: около ста лет.

Или: огромные многоэтажные города, в которых компактно сконцентрировано население, много безработных, среди трудящихся многие не имеют постоянной занятости, посему вынуждены кредитоваться под высокие проценты, истощены, многие не имеют своей земли и посему не могут себя прокормить, преимущественно бездетны, одиноки и разобщены, в долгах из-за инфляции и слабой экспортноориентированной экономической политики, зависимы от работодателей, запуганы и угнетёны преследованием за протесты. Многие уходят от реалий с помощью алкоголя, преобладают депрессии с подсознательными суицидальными тенденциями. Питание: в основном, закисляющее, преимущественно из рафинированных продуктов, измельчённой и отбеленной пшеничной муки с глютеном, крахмалистого картофеля, копчёных колбасных изделий с соей и крахмалом, молочные продукты частично обезжирены; мясо куриное, свиное и изредка говядина с высоким содержанием холестерина; мало овощей, причём паслёновые (в том числе помидоры) употребляются одновременно с огурцами; питьё из водопроводов с хлором и фтором и бутилированная в пластик деминерализованная вода с консервантами. Трудящиеся физически, из-за перегрузок рано стареют и инвалидизируются, перегружают печень и почки, снижая их ресурс, недосып приводит к метаболическим нарушениям. Транспорт: преимущественно топливный автомобильный, очень затратный, причём новые транспортные средства существенно дороже прежних не только по цене, но и по стоимости запчастей, а их ресурс становится ниже, что приводит к необходимости передвигаться пешком либо на общественном транспорте, что также дорого. Средняя продолжительность жизни среди мужчин едва превышает возраст выхода на пенсию по старости.

Который из этих 2-х жизненных укладов Вы бы предпочли?

Вывод: считаю первопричиной экономических кризисов именно консолидацию народа в городских поселениях, а также ссудные проценты и инфляцию в качестве побочного эффекта от спекуляций.

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