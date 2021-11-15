 

Мигранты перебрались через белорусское ограждение на границе с Польшей

15.11.2021, 13:58, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинБлижневосточные беженцы перебрались через колючую проволоку, установленную белорусскими пограничниками в погранпереходе на границе с Польшей, сообщают белорусские СМИ.

«Мигранты перебрались через колючую проволоку, установленную белорусскими пограничниками», – информирует госиздание «СБ.Беларусь сегодня» в своем Telegram-канале. Отмечается, что у ограждений на некоторое время образовалась давка.

Издание сообщает, что мигранты продолжают прибывать к белорусскому КПП.

Госагентство «Белта» в своем Telegram-канале сообщило, что «мигранты голыми руками расчищают площадку на погранпереходе «Брузги» от колючей проволоки».

«У польского КПП – водомет, вертолет и вооруженные люди: Польша не пропускает беженцев на свою территорию… Беженцы агрессии не проявляют и надеются на мирное разрешение ситуации», – говорится в сообщении.

Между тем Sputnik Беларусь в своем Telegram-канале сообщает, что первые группы мигрантов из стран Востока и Африки, которые до этого находились в стихийном лагере, дошли до КПП на границе Белоруссии и Польши, колонна беженцев растянулась на километр

Уточняется, что с польской стороны за колючей проволокой – силовики и водометы.

«Первые группы мигрантов начали покидать лагерь… Большая колонна беженцев вышла в сторону погранперехода «Брузги». Их сопровождают белорусские силовики», – также информирует агентство.

Как сообщил представитель Гродненской пограничной группы Сергей Савчук, в ходе движения к погранпереходу «Брузги» часть людей из лагеря самоорганизовалась. «Их планов мы назвать не можем, но вероятная цель – в очередной раз обратить внимание на себя и проблему, которая складывается на границе», – приводит его слова РИА «Новости».

Белорусские пограничники сопровождают группу для порядка перемещения в пограничной зоне, но ни в коем случае не направляют людей, отметил Савчук.

Между тем официальный представитель госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский подтвержил, что беженцы выдвинулись колонной в направлении КПП «Брузги» на границе с Польшей, подчеркивая свои мирные намерения.

«Утром в понедельник 15 ноября беженцы (из стихийного лагеря), надеясь на положительный исход ситуации, собрали теплые вещи, палатки, спальные мешки. Уже к полудню они самоорганизовались в большую колонну и начали движение в направлении пункта пропуска «Брузги». Беженцы подчеркивают свои исключительно мирные намерения и готовы к развитию любой ситуации», – сказал Бычковский.

По его словам, во главе колонны – женщины с маленькими детьми. Белорусские пограничники продолжают обеспечивать безопасность и порядок как в самом стихийном лагере, так и по ходу движения колонны беженцев.

Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.



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