Названы сроки сдачи трассы М-12 Москва – Казань

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15.11.2021, 13:58, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинТрасса М-12 Москва – Казань точно будет построена и запущена в 2024 году, сообщил председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Сейчас мы работаем практически на каждом километре. На 75 искусственных сооружениях вышли и работаем, там три очень больших сооружения [мостовых перехода] – через Волгу, через Оку, через Суру. И те темпы, которые мы сегодня набрали, поддержка финансирования, позволяют нам быть уверенными, что в 2024 году мы закончим эту работу и поедем», – передает ТАСС слова Петушенко.

Он добавил, что возможность проехать от Санкт-Петербурга до Севастополя без остановок на светофорах появится к 2024 году.

«Я думаю, что к 2024 году мы из Санкт-Петербурга до Севастополя сможем проехать, не остановившись ни на одном светофоре и не имея ни одного пересечения в одном уровне. Сейчас мы очень активно работаем по обходу Ростова, обходу Краснодара, и тогда эти 2,5 тыс. километров [от Петербурга до Севастополя] мы проедем без проблем», – сообщил Петушенко.

По его словам, госкомпания «Автодор» считает одним из самых сложных вопросов дорожного строительства привлечение трудовых ресурсов.

«Один из сложных вопросов на сегодняшний день», – сказал Петушенко, отвечая на вопрос о трудовых ресурсах. «Работа у нас высокопрофессиональная, техника очень сложная. Если раньше нам нужны были рабочие неквалифицированные, то сегодня – практически нет, поэтому проблема есть», – добавил он. По его словам, на один из участков строительства даже привлечены строители из Китая.

При этом Петушенко отметил, что самой госкомпании необходимо на начатые стройки привлечь еще 20 тыс. человек. «А с рабочими все вопросы, которые сейчас поднимаются, я так понимаю, мы их сумеем решить», – добавил он.

Ранее «Россети» начали готовить инфраструктуру для строительства трассы М-12.



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