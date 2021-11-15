Росстат объявил о втором этапе Всероссийской переписи населения

Всероссийская перепись населения перешла на второй этап, в ходе которого специалистам придется обработать информацию, собранную в ходе первого этапа, сообщил глава Росстата Павел Малков.

«Сегодня в полночь завершен первый этап переписи. Остались еще труднодоступные районы, которые будут переписываться до декабря, но в целом сбор данных завершен. Первый этап переписи состоялся», – цитирует Малкова ТАСС.

По словам главы Росстата, успех первого этапа – заслуга сотен людей, а второй этап начнется в Калининграде.

Ранее в Росстате отчитались о ходе первого этапа переписи. По данным на конец октября, в переписи приняли участие 64 млн человек, при этом четверть из них переписались онлайн.

В Государственном институте русского языка имени Пушкина выяснили, что слово «перепись» в 2021 году стали употреблять чаще в 4,6 раза.