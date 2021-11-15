 

Росстат объявил о втором этапе Всероссийской переписи населения

15.11.2021, 13:58, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВсероссийская перепись населения перешла на второй этап, в ходе которого специалистам придется обработать информацию, собранную в ходе первого этапа, сообщил глава Росстата Павел Малков.

«Сегодня в полночь завершен первый этап переписи. Остались еще труднодоступные районы, которые будут переписываться до декабря, но в целом сбор данных завершен. Первый этап переписи состоялся», – цитирует Малкова ТАСС.

По словам главы Росстата, успех первого этапа – заслуга сотен людей, а второй этап начнется в Калининграде.

Ранее в Росстате отчитались о ходе первого этапа переписи. По данным на конец октября, в переписи приняли участие 64 млн человек, при этом четверть из них переписались онлайн. 

В Государственном институте русского языка имени Пушкина выяснили, что слово «перепись» в 2021 году стали употреблять чаще в 4,6 раза. 



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