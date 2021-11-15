Елена Преснякова объяснила присутствие зрителей на провальном спектакле с Ольгой Бузовой

Певица Елена Преснякова объяснила, почему зрители пришли на провальный спектакль, в котором принимала участие Ольга Бузова. По ее словам, в зале на постановке «Чудесный грузин» о молодом Сталине присутствовало много молодых людей. Один из показов во МХАТе посетила мать Владимира Преснякова-младшего.

У Елены Пресняковой минувшим летом была возможность оценить игру Ольги Бузовой в вышеназванной постановке. Своим мнением она поделилась в рамках программы «Звезды сошлись», которая выходит в эфир канала НТВ. Артистка отметила, что театру нужны были деньги. Когда она находилась в зале, то заметила много молодых людей. На Бузову пришли посмотреть ее подписчики. У самой же знаменитости, скорее всего, присутствовала договоренность с режиссером.

В целом Преснякова отметила, что экс-ведущая проекта «Дом-2» является целеустремленным человеком. Она за короткий период времени научилась кататься на коньках, чтобы участвовать в проекте «Ледниковый период». То же самое наблюдается с театром. Сам же спектакль артистке понравился. Когда зритель находится в зале, то оказывается в самом настоящем кино. Ольга Бузова играет так, как чувствует. У непонимающего человека складывается ощущение, что актриса не совершает ошибок.

Напомним, что Ольга Бузова в июне нынешнего года дважды вышла на сцену МХАТа имени Горького. В постановку «Чудесный грузин» ее пригласил Эдуард Бояков. Сейчас худрук уволен, а контракт с Бузовой расторгли. Спектакль сняли с репертуара якобы потому, что на него плохо продавались билеты.

Источник: teleprogramma.pro