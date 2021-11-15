 

Миграционный кризис в Европе. ЕС ужесточает санкции против режима Лукашенко

15.11.2021, 13:40, Новости дня
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Как сказано в заявлении, теперь ЕС сможет преследовать физических и юридических лиц, организующих или способствующих деятельности режима Лукашенко, которые помогают незаконному пересечению внешних границ ЕС.

Как уточнили в Евросоюзе, санкции вводятся в ответ на то, что белорусские власти используют мигрантов в своих политических целях.

“Сегодняшнее решение отражает решимость Европейского союза противостоять инструментализации мигрантов в политических целях. Мы пресекаем эту бесчеловечную и незаконную практику. В то же время мы продолжаем акцентировать внимание на неприемлемых продолжающихся репрессиях режима против собственного населения у себя дома, и мы будем реагировать соответствующим образом”, – заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Сейчас под санкциями Евросоюза находятся 166 физических и 15 юридических лиц из Беларуси. В их число, в частности, входят Лукашенко и высокопоставленные чиновники.

Контекст:

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальных миграции. 

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы “вербовочные центры”, где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз, и под видом туристов отвозят в Минск. 

По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали “политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко”, в которой “эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран”. Ее цель – “отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима”.

17 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. Дойдя до границы, мигранты разбили лагерь и остаются там и в настоящий момент. Они также пытались сломать заграждения на границе. 

В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью и направила для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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