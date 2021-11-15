 

“Сексуальная красотка”, “Секс-бомба”. Жена продюсера студии “Квартал 95” Саливанчук показала горячие фото в откровенном бикини

15.11.2021, 13:40, Новости дня
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“Доброе утро! Хорошей вам недели и веселого понедельника”, – пожелала она.

Саливанчук позировала в море одна, а также со своими сыновьями.

Актриса выбрала модель раздельного купальника с высокими плавками и бюстгальтром-бандо.

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Публикация от Саливанчук Анна (@salivanchuk.anna)

“Ох, какая красотка сексуальная”, – прокомментировал подписчик yaroslav_brazhnik.

“Вау, какая девочка!” – написала lena.k.s.u.

“Секс-бомба”, – заявил vovanghost47.

Контекст:

Анна Саливанчук замужем за продюсером студии “Квартал 95” Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита. 

Наиболее известные проекты с участием Саливанчук – фильм “Свингеры” и сериал “Однажды под Полтавой”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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