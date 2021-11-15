Под новые санкции ЕС попадут авиакомпании и турагентства Беларуси – Боррель

Под визовые запреты и блокирование активов могут попасть руководители авиакомпаний и туристических агентств, заявил Боррель. Также, по его словам, под санкциями могут оказаться и около 30 белорусских чиновников, вероятно, причастных к миграционному кризису на границе.

“Мы дадим “зеленый свет” расширению правовой базы для наших санкций против Беларуси, чтобы штрафные меры могли быть применены к любому, кто участвует в перевозке мигрантов в эту страну”, – подчеркнул глава европейской дипломатии в интервью.

Контекст:

В 2021 году страны Балтии и Польша столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси.

В Литве считают, что Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.

На территории Беларуси находится около 16 тыс. мигрантов, сообщил 14 ноября секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, разворачивается кампания, чтобы их было как можно больше, чтобы непосредственно давить на Евросоюз.

Из-за наплыва мигрантов власти Литвы, Латвии и Польши решили построить забор на границе с Беларусью.

Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. Дойдя до границы, мигранты разбили лагерь и остаются там и в настоящий момент. Они также пытались сломать заграждения на границе.

В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. На границе дежурят более 12 тыс. солдат. Кроме того, Польша направила для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты.

По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

В связи с возможным наплывом нелегальных мигрантов со стороны Беларуси украинскую границу будут дополнительно защищать 8,5 тыс. украинских правоохранителей, рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский. По его словам, граница обозначена, но самого сооружения – границы – нет, поэтому поставлена задача в ближайшее время ее построить. Глава МВД отметил, что определено около 10 участков, где возможен поток нелегальных мигрантов к украинской границе.

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