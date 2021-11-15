“Метинвест” с начала года в госбольницы бесплатно поставил более 4 тыс. т жидкого и более 200 м³ газообразного кислорода

“Мы как крупнейший горно-металлургический украинский комплекс, группа компаний, не можем оставаться в стороне и наши социальные инвестиции – это прежде всего забота о людях. Мы не ставим себе главной целью количество производимой стали, для нас не является показателем достижения определенных финансовых цифр. Люди прежде всего”, – сообщил директор департамента регионального развития “Метинвеста” Александр Вишняков.

Он добавил, что компания продолжить поставлять кислород на запрос врачей в разные регионы.

“В октябре месяце, когда произошел на рынке дефицит кислорода и рост заболеваемости, мы начали получать обращения от власти, мы начали получать обращения от медиков, все просили помочь кислородом. И за октябрь мы поставили 1740 тонн жидкого кислорода. Всего с начала года… в государственные больницы бесплатно было поставлено кислорода более 4 тысяч тонн, и более 200 м3 газообразного кислорода”, – рассказал руководитель.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 15 ноября в Украине подтвердили 3,2 млн случаев COVID-19, умерло 77,1 тыс. человек.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября Ляшко.

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