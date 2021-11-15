Танцор Евгений Кот рассказал, почему на самом деле не участвует в новом сезоне “Танцев со звездами”

По словам Кота, он отвечает на эти предложения отказом, так как проект является для него пройденным этапом.

Кот отметил, что “поставил в нем хорошую точку на высоком уровне”. Танцор подчеркнул, что считает себя человеком, который знает себе цену, поэтому не хочет тратить “так много времени, сил и здоровья, и при этом не зарабатывать” столько, во сколько он оцениваю свой труд.

Контекст:

В 2019 году Кот стал победителем проекта “Танцы со звездами”, выступая на паркете в паре с актрисой Ксенией Мишиной.

Осенью 2020 года танцор заявил, что готов стать судьей этого шоу. Летом 2021 года стало известно, что Кот займет место судьи на шоу “Україна має талант”.

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