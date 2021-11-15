 

Сервис Google Фото получил важные обновления

15.11.2021, 13:18, Новости дня
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В компании Google Фото сообщили о внесении важных обновлений в сервис, отвечающий за работу с фотографиями. В частности, домашняя страница Google Фото получила так называемую кнопку быстрого доступа.

Воспользовавшись данной кнопкой, вы попадете сразу же в папку со скриншотами, отмечает разработчик. По словам экспертов, после апгрейта работа в сервисе стала удобнее. Как минимум на осуществление одного действия приходится тратить меньше времени.

Также в Google Фото теперь можно сразу увидеть, какое именно количество скриншотов вы сохранили. Для того чтобы активировать кнопку, достаточно сделать хотя бы одно фото. Далее все происходит автоматически, поясняют представители компании-разработчика сервиса.



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