Сервис Google Фото получил важные обновления

В компании Google Фото сообщили о внесении важных обновлений в сервис, отвечающий за работу с фотографиями. В частности, домашняя страница Google Фото получила так называемую кнопку быстрого доступа.

Воспользовавшись данной кнопкой, вы попадете сразу же в папку со скриншотами, отмечает разработчик. По словам экспертов, после апгрейта работа в сервисе стала удобнее. Как минимум на осуществление одного действия приходится тратить меньше времени.

Также в Google Фото теперь можно сразу увидеть, какое именно количество скриншотов вы сохранили. Для того чтобы активировать кнопку, достаточно сделать хотя бы одно фото. Далее все происходит автоматически, поясняют представители компании-разработчика сервиса.