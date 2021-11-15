Разработчик защищает данные iPhone при помощи очков

Компания Apple подала заявку в патентное бюро Соединенных Штатов о защите своих авторских прав на очередную разработку, касающуюся защиты данных в смартфонах. После внедрения новой функции на новых моделях iPhone будут лучше защищены хранящиеся там данные.

Важным элементом такой защиты являются очки. Речь идет о специальном гаджете, который позволяет видеть изображение на дисплее смартфона.

Если на вас нет этих очков, вы просто ничего не увидите на экране, говорят эксперты. Таким образом, никто больше не сможет из-за плеча подсмотреть, что вы там читаете, смотрите, какие пароли вводите и т. д. Интересно, что до сих пор никто даже не подозревал о том, что «Яблочная» компания занимается разработкой такого устройства.