Скандалы: Тайны узбекского двора

Какое имущество оставил Ислам Каримов родным и за что его дочь оказалась в тюрьме

Ислам Каримов — первый президент Узбекистана — считался одним из самых влиятельных политиков на постсоветском пространстве. Родные утверждали, что он любил скромность и привык во всем себе отказывать. Однако им мало кто верил — семья главы государства владела несметными богатствами. Жизнь клана Каримовых была похожа на сериал: дворцовые интриги, коррупционные скандалы, ссора отца с дочерью, после которой последняя оказалась в тюрьме.

Жители страны считали своего лидера жестким диктатором, расправлявшимся со всеми, кто высказывался против его режима. О жизни семьи Ислама Каримова — в новом материале «Ленты.ру» из цикла о политических деятелях всех времен и народов.

«Никогда не стремился к роскоши»

«Ислам Абдуганиевич никогда не стремился к роскоши. Он всегда жил обычной жизнью. Переехав в Ташкент, мы жили в двухкомнатной квартире. Ремонт делали сами. Какую бы должность он ни занимал — никогда не злоупотреблял своими должностными полномочиями. Чиновники, которые занимали должность пониже, жили лучше и порой даже смеялись над моим супругом. Однако он не обращал на это внимания, потому что скромность была жизненной позицией Ислама Абдуганиевича», — заявила год назад вдова Каримова Татьяна.

У одних ее слова вызвали улыбку, у других — недоумение: в действительности знаменитый восточный диктатор, один из самых влиятельных политиков Средней Азии, первый и пожизненный президент Узбекистана привык жить в роскоши. Во время правления Каримова его дочери и другие родственники сколотили огромное состояние.

В 2010 году журнал Foreign Policy составил рейтинг худших диктаторов на планете. Каримов занял седьмое место, расположившись неподалеку от Исайяса Афеворки — жестокого тирана Эритреи, уничтожившего немало соотечественников.

«Красивая, но смертоносная злодейка»

Дочерей Каримова называли принцессами — они были сказочно богаты. Старшая дочь Гульнара имела дом в центре Лондона, двухэтажную виллу в Швейцарии, три пентхауса и две виллы в отеле Jumeirah Zabeel Saray в ОАЭ, купленные за 36,9 миллиона долларов, земельный участок на первой линии The Palm Jumeirah за 13 миллионов долларов, две квартиры в небоскребе Damac Heights, расположенном в районе Dubai Marina в гавани Дубая. Кроме того, Гульнаре принадлежали пентхаус в жилом комплексе «Арка» в Гонконге, загородное шато в пригороде и квартира в центре Парижа, вилла в Сан-Тропе, три квартиры в Москве, а также загородный дом на Рублево-Успенском шоссе.

Гульнара считалась одной из самых влиятельных женщин на всем постсоветском пространстве. Она была дипломатом, дизайнером, певицей и светской львицей

Девушка дружила с главами государств, была вхожа в британскую королевскую семью, а в клипе на одну из своих песен снялась вместе с актером Жераром Депардье. «Она красивая, но смертоносная злодейка из фильмов о Джеймсе Бонде. Богаче, несомненно, умнее, а возможно, и сексуальнее Пэрис Хилтон», — описывал ее бывший посол Великобритании в Узбекистане Крэйг Мюррей.

Старшая дочь Каримова контролировала рынок рекламы и печатной продукции в стране. Ее снимки встречались чаще, чем фотографии ее отца. «Ее песни звучали повсюду, фото украшали гигантские билборды», — писал продюсер Джон Коломбо из Лос-Анджелеса, который снимал один из ее клипов.

Гульнара была неприкосновенной фигурой: она представляла Узбекистан в ООН, работала послом в Испании, возглавляла многие благотворительные фонды. Довольно активна девушка была и в социальных сетях. За твитами Гульнары следили во всем мире, ее микроблог называли главным СМИ страны.

Постепенно на странице дочери Каримова в Twitter начала появляться критика в адрес властей. Многие стали называть ее вероятной преемницей отца, однако внезапно девушку лишили дипломатического иммунитета. Стало ясно, что отношения в семье далеко не идеальны. Вдобавок в одном из интервью ее младшая сестра Лола призналась, что на тот момент уже более 12 лет не общалась с родственницей.

В отместку Гульнара заявила, что Лола «прожигает жизнь на собственной яхте с коксом», а их мать дружит с колдунами и хочет уничтожить все, что связано со старшей дочерью

Отец Гульнару не поддержал. Вместо этого он лишил ее охраны, закрыл ей выезд из страны и, по слухам, отобрал у нее паспорт. В стране перестали работать три радиостанции и четыре телеканала, которые контролировала дочь главы государства. Другим СМИ категорически запретили освещать события, связанные с Каримовой. Она исчезла с экранов телевизоров, против нее возбудили уголовные дела.

За год до смерти отца, в 2015 году Гульнару обвинили в организации преступного сообщества, коррупции, растратах, легализации доходов, полученных от противозаконной деятельности и хищении денежных средств. В Генпрокуратуре заявили, что сумма ущерба от деятельности старшей дочери президента составила 1,65 миллиарда долларов. Ее приговорили к лишению свободы. В настоящий момент она находится в женской колонии Зангиатинского района Ташкентской области.

1,2 миллиарда долларов передала Узбекистану Гульнара Каримова в виде имущества для возмещения ущерба по уголовным делам (информация появилась на страницах соцсетей, которые ведутся от имени ее детей Имана и Ислама)

В этом списке числились сотовый оператор Perfectum Mobile, «Почта Узбекистана», 98 квартир в лучших районах Ташкента и недвижимость в других местах, медицинский центр, две частные клиники, торговые точки duty free в аэропорту, сети магазинов одежды Levi’s, Mango, Benetton и других брендов, два спортивных и спа-клуба, четыре кинотеатра, пять ресторанов, более 20 строительных площадок, свыше 20 торговых площадей в центре столицы, риелторские компании, животноводческие фермы и сельскохозяйственные угодья.

Узбекская прокуратура арестовала активы Гульнары в Великобритании, Германии, Гонконге, Ирландии, Испании, Латвии, ОАЭ, Франции, России, Швейцарии, Швеции и на Мальте.

«Роскошное шато с лебединым озером»

Младшая дочь Каримова Лола тоже весьма хорошо обеспечена. В 2010 году она приобрела огромную виллу Le Palais в Лос-Анджелесе за 58 миллионов долларов. «Роскошное шато с лебединым озером, турецким хамамом, украшенным резными колоннами», — описывали СМИ ее помпезный дворец. Эта резиденция оформлена исламскими орнаментами, в ней — семь спален, 11 ванных комнат, художественная галерея, лифт, кинотеатр, кабинет, библиотека, крытый бассейн, бальный зал, сады с фонтанами и искусственными прудами, апартаменты для прислуги и подземный гараж на 12 машино-мест.

Журналисты обнаружили у Лолы еще три особняка по соседству. Некоторые из них они с мужем выставили на продажу, стоимость варьировалась от 6 до 6,5 миллиона долларов

Пара никогда не жила в этих домах, их обычно сдавали. Один из особняков — трехэтажная вилла с лифтом, кинотеатром, спа и бассейном. С его территории открывается живописный вид на холмы и весь Лос-Анджелес. Второй дом отделан в марокканском стиле, в нем есть крытый двор, ванная в греческом стиле и винный погреб, вмещающий 1,2 тысячи бутылок. Третья вилла оснащена бассейном, камином и просторным местом для барбекю.

В собственности у Лолы Каримовой-Тилляевой также имеется резиденция под Женевой, купленная в 2010 году за 41 миллион долларов.

Не обделены имуществом и не столь близкие родственники Каримова. У Тамары Сабировой, сестры его супруги Татьяны, есть апартаменты в Турции площадью 500 квадратных метров и коттедж на Рублевке. У ее сына — дом в Латвии за 174 миллиона евро. Он владеет недвижимостью и в Москве, а именно — квартирами на Кутузовском проспекте и в одной из башен отеля Radisson — бывшей гостиницы «Украина». Трехэтажный пентхаус площадью более 500 квадратных метров стоимостью 1,6 миллиарда рублей. Аренда такого жилья в месяц обойдется в три миллиона рублей.

Мебель в апартаментах изготовлена брендами Versace и Roberto Cavalli, интерьер отделан натуральным деревом, ониксом и итальянским мрамором. В квартире — две спальни с ванными и гардеробными, большой холл с кухней, обставленной по последнему слову техники, гостиная, прачечная, а также кабинет с выходом на террасу, с которой видно Москву-реку, Деловой центр и Белый дом.

Прощание в Самарканде

Ислам Каримов правил Узбекистаном 25 лет. За это время пресса ни разу не сообщала о серьезных проблемах со здоровьем лидера, хотя в СМИ иногда просачивалась информация о его болезнях. Бывший президент скончался от инсульта 2 сентября 2016 года. Многие предполагают, что смерть могла наступить и раньше, однако власти не хотели сразу сообщать об этом узбекскому народу.

Тело Каримова доставили в аэропорт Ташкент на черном Mercedes-Benz Sprinter. Его провожали люди, бросавшие цветы по пути следования кортежа. В самолет тело внесли солдаты почетного караула. Гроб был доставлен в родной город президента Самарканд, его сопровождали вдова Татьяна и младшая дочь Лола.

Президента похоронили по мусульманским обычаям на территории за мечетью Хазрет-Хызр, неподалеку от могилы его матери и братьев. На церемонии прощания присутствовали десятки глав государств и правительств. Старшей дочери Гульнары, сына от первого брака Петра и внуков Каримова на его похоронах не было.

Ксения Архипова