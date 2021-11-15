Мнение: О самой угнетённой и обездоленной возрастной группе современного общества, по мнению автора

Рождённые в «Перестройку», коих часто называют «потерянным поколением», но я категорически не согласен с таким утверждением. Многим из них в раннем возрасте пришлось пережить истощение и многолетнее недоедание, беспросветную нищету и отчаяние. Находясь много лет в таких условиях, даже самые стойкие и жизнерадостные неизбежно впадают в апатию.

Знаю, что среди них полно здравомыслящих прагматиков, разносторонних умельцев, потенциальных предпринимателей, могущих многое изменить к лучшему, были бы капиталы или ресурсы; патриотов, не оставивших Родину ради крупных заграничных заработков, изобретателей. Также среди них много повидавших жизнь (вынужденных) переселенцев из неблагополучных регионов.

При собеседованиях лица, решающие кадровые вопросы, интересуясь опытом работы, зачастую не понимают, что, закончив учёбу перед «Мировым финансовым кризисом» или вскоре после него, у них было очень мало шансов конкурировать с более опытными соискателями, ведь тогда сокращали даже опытных специалистов, а безработица была столь масштабной, что устроиться даже разнорабочими, грузчиками, продавцами… было крайне затруднительно и некоторым приходилось ехать в другие регионы автостопом, периодически недоедать в несезонье и становиться батраками.

Безработица научила выживать многих из нас, экономя абсолютно, познать аскетику и быть против жизни в кредит. Поэтому абсолютное большинство из них не в браке и бездетные, ибо, когда нет уверенности в том, будешь ли в достатке в будущем, невозможно планировать семью и рождение детей. Многие из них сильно ощущают свою невостребованность на рынке труда. Вышесказанное касается не всех представителей того поколения, но отражает массовые и во многом общеизвестные тенденции.

К сожалению, целые поколения могут становиться жертвами многолетних невзгод. Многим из них приходится преодолевать неизреченную скуку и нести тяжкое бремя одиночества и нищеты, коротая время чтением и молитвами.

Убеждён, что напрасно в сей мир никто не рождается и не живёт напрасно, и у всякого(-ой) есть своё предназначение, поэтому нельзя отчаиваться. И следует отвергать рассуждения типа: сей мир создан не для них… им не нужно стремиться преуспеть в мирской суете. Считаю недопустимыми дискредитацию и негативные отождествления по возрастному признаку.

Обращение.

Малоимущие, бедняки, крестьяне, бродяги, прежние сироты, рождённые в «Перестройку», было бы лучше создавать общественные организации для защиты наших интересов, прав и помощи друг другу, нежели чалиться порознь. Предлагаю избрать достойных ровесников для представления наших интересов и для предотвращения трудовой дискриминации.

Вместе мы становимся способными добиваться существенных результатов.

В единстве наша сила.

Длительная замкнутость, особенно безработных или (и!) одиноких (эти факторы часто совпадают), может привести к депрессиям, к апатии и заторможенности, а умеренный коллективизм – однозначно положительное явление для общества.

Доколе же мы будем разделяться вместо объединения?

Так для чего нам индивидуализм и разобщение, приводящий к накоплению нерешённых проблем?!

Но, следует помнить: чтобы что-то получить, сначала нужно что-то отдать (Кон Действия), сделать первый шаг, проявить инициативу, выйти из так называемой «зоны комфорта», а ещё таким образом можно научиться лучше разбираться в людях.

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