 

Кремль пообещал помочь Донбассу в борьбе с коронавирусом

15.11.2021, 13:05, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСложности с оказанием Донбассу гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом существуют, но РФ продолжит делать все от нее зависящее, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В плане гуманитарной помощи, особенно в тяжелых условиях ковида, РФ делала и будет продолжать делать все возможное. Конечно, с обеспечением гуманитарной помощи для Донбасса существуют сложности, но, несмотря на это, РФ будет делать все необходимое», – передает ТАСС слова Пескова.

30 января глава ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник заявил, что медучреждения республики со следующей недели начнут вакцинировать от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Кроме того, в феврале в самопровозглашенной Луганской народной республике стартовал второй этап вакцинации от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Первыми привились сотрудники МЧС и работники здравоохранения.

Напомним, в июне президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии сообщил, что РФ поставит дополнительные объемы антиковидных вакцин в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР).



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