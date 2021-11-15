 

Польша призвала отстранить Россию и Белоруссию от международных соревнований

15.11.2021, 13:05, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВице-премьер Польши Петр Глиньский сообщил о необходимости исключить Россию и Белоруссию из международных организаций и отстранить от спортивных соревнований из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе.

«Международное давление на эти два режима – белорусский и российский – должно быть гораздо сильнее. Я бы даже рассмотрел возможность исключения этих двух стран из ряда международных организаций, в том числе из спортивных соревнований, которые для них важны», – сказал он изданию Polska Times.

Глиньский заявил, что РФ и Белоруссия «не считаются ни с чем, кроме реального экономического или политического давления», передает РИА «Новости».

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что Минск и Евросоюз (ЕС) смогут наладить контакт по ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.

Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.



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