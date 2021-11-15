 

Чак-чак победил в народном голосовании конкурса «Вкусы России»

15.11.2021, 13:05, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинТатарское национальное лакомство чак-чак стало победителем национального конкурса региональных брендов «Вкусы России», сообщил на своей странице в Instagram глава Татарстана Рустам Минниханов.

«Наш чак-чак победил в народном голосовании «Вкусы России», – написал Минниханов в Instagram.

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Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov)

Чак-чак признан победителем народного голосования в номинации «Нас выбирают». Всего Татарстан представил на конкурс 17 брендов, среди которых утка казанская, грудка утиная вяленая по-татарски, татарский чай, сыр из козьего молока, татарский молочный напиток каймак, елабужский пряник и другие, передает РИА «Новости».

Национальный конкурс региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» организован Министерством сельского хозяйства. В этом году на конкурс было подано 720 заявок из 84 регионов. Народное голосование прошло с 20 октября по 7 ноября на сайте вкусыроссии.рф. Победители были озвучены 15 ноября, церемония прошла в онлайн-формате.



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