Врач Видаль назвал причины постоянного озноба у человека

Врач Даниэль Видаль назвал причины постоянного озноба. По его словам, если присутствует такой признак, человек может страдать анемией.

Анемия представляет собой состояние, при котором в организме наблюдается нехватка здоровых эритроцитов. В результате нарушается процесс доставки необходимого количество кислорода к тканям и мышцам. Данное состояние провоцируется из-за нескольких причин. К ним относятся инфекции, прием некоторых препаратов, хронические патологии, дефицит железа.

Когда по телу кислород транспортируется в недостаточном количестве, люди начинают замечать появление самых различных симптомов, в том числе, наблюдается озноб. В зимние месяцы состояние может ухудшаться. Анемия характеризуется слабостью, усталостью, головной болью, дискомфортными ощущениями в костях. В холодные месяцы у человека снижается температура тела.

Анемия возникает из-за неправильного питания, на фоне потере крови, неспособности нормально усваивать железо. Лечение производится путем увеличения потребления последнего элемента. Кроме этого, врач советует поменять рацион питания. Регуляция состояния происходит за счет приема специальных добавок.

Источник: www.medikforum.ru