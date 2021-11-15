 

Врач Видаль назвал причины постоянного озноба у человека

15.11.2021, 13:04, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Врач Даниэль Видаль назвал причины постоянного озноба. По его словам, если присутствует такой признак, человек может страдать анемией.
Анемия представляет собой состояние, при котором в организме наблюдается нехватка здоровых эритроцитов. В результате нарушается процесс доставки необходимого количество кислорода к тканям и мышцам. Данное состояние провоцируется из-за нескольких причин. К ним относятся инфекции, прием некоторых препаратов, хронические патологии, дефицит железа.

Когда по телу кислород транспортируется в недостаточном количестве, люди начинают замечать появление самых различных симптомов, в том числе, наблюдается озноб. В зимние месяцы состояние может ухудшаться. Анемия характеризуется слабостью, усталостью, головной болью, дискомфортными ощущениями в костях. В холодные месяцы у человека снижается температура тела.

Анемия возникает из-за неправильного питания, на фоне потере крови, неспособности нормально усваивать железо. Лечение производится путем увеличения потребления последнего элемента. Кроме этого, врач советует поменять рацион питания. Регуляция состояния происходит за счет приема специальных добавок.

Источник: www.medikforum.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.05 / Джиган и Оксана Самойлова сплавали ночью с китовой акулой на Мальдивах: видео

29.08 / Эксперт сообщил, как очистить воздух в квартире от опасных веществ

21.04 / Центр им. Чумакова заявил об эффективности вакцины «КовиВак» против всех мутаций SARS-Cov-2

22.07 / Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй и другие актеры “Дьявол носит Prada” соберутся вместе спустя 15 лет после выхода фильма

31.10 / Врач дал советы по борьбе с метеозависимостью

28.08 / Скандалы: Дворец больше, чем у Кириенко, и дружба с Собяниным

08.11 / «Еще и смотрят так презрительно. Неприятно, короче»

27.04 / Елизавета Боярская: «Семейная жизнь и быт стали для меня стрессом»

28.10 / Как правильно воспитать ребенка: определяем характер по линиям на руке

06.01 / «Мучитель смартфонов» назвал самую прочную и самую красивую модель 2020 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика