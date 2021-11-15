Расклешенные для пышных девушек и широкие для высоких: как подобрать брюки с кожаным эффектом по фигуре

Если поинтересоваться у модниц о наиболее ярких тенденциях осени 2021-го, ответы поразят своим разнообразием. Там будут и короткие платья, и джинсы-слоучи, и этно-принты, и кожаные брюки. Кажется, изделия из экокожи захватили мир.

Получив в свое распоряжение этот удивительно податливый искусственный материал, дизайнеры не перестают нас удивлять. Они предложили сделать нам “перестановку” в базовом гардеробе, заменив обычные офисные брюки кожаным аналогом. Рассказываем, как подобрать идеальную модель в зависимости от особенностей фигуры.

Широкие штаны для высоких женщин

Широкие брюки свободного кроя являются суперактуальной моделью, хорошо подходящей для всех типов фигуры. Но лучше всего просторные штаны смотрятся на высоких барышнях. Все широкие брюки, в том числе и кожаные, за счет своего объема способны немного укоротить силуэт. Не хотите отказываться от модной расслабленности из-за недостаточно высокого роста? Тогда надевайте с широкими брюками обувь на высоком каблуке.

Фаворит сезона

Вы думаете, что дизайнеры исчерпали новые идеи и продолжают искать вдохновение в старых коллекциях? Тогда взгляните на хит сезона – кожаные брюки с вырезами по бокам чуть ниже пояса. Чтобы не потерять изюминку, эти изделия нужно носить с укороченным верхом.

Брюки-дудочки

Штаны прямого кроя, зауженные книзу, держат фигуру в определенных рамках и имеют репутацию строгих. Вот почему такие брюки можно смело надевать в офис, особенно в сочетании с кожаным пиджаком того же оттенка. Брюки-дудочки отлично подойдут стройным дамам, которые не боятся показать изгибы своего тела. Стройность талии можно дополнительно подчеркнуть с помощью акцентного ремня.

Укороченные дудочки идеальны для невысоких миниатюрных женщин, так как открытая лодыжка создает впечатление бесконечности ног. Помимо черных моделей вы можете ввести в свой гардероб темно-зеленые, бордовые, коричневые или бежевые кожаные брюки.

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Все они в сочетании с другими базовыми вещами хорошо впишутся в формальные деловые образы. Кстати, если вы смените обувь на высоком каблуке на кроссовки, эти же брюки станут частью расслабленного кэжуал-образа.

С разрезами в нижней части брючин

Первой носить модели с разрезами в нижней части брючин стала дизайнер Виктория Бекхэм. Сезон за сезоном модницы привыкали к этой “фишке”, а особо смелые брали себе на вооружение. И вот теперь разрезы на брюках стали трендом.

Такие модели визуально удлиняют ноги, поэтому особенно понравятся тем женщинам, чей рост не превышает 160 см. Если вы хотите добиться максимального эффекта, подберите верх и низ в одном цветовом сочетании и наденьте обувь на высоком каблуке.

Клеш

Девушки с пышными формами обычно игнорируют расклешенные брюки, полагая, что эта модель делает их фигуру еще более громоздкой. Но в действительности это утверждение является ошибочным. Ведь дополнительный объем в нижней части брючин отвлекает внимание от широких бедер и приводит силуэт к желаемому балансу. Кожаные расклешенные брюки станут идеальным решением для женщин с грушевидной фигурой.

Если вы жалуетесь на недостаток роста, дополнительно можете воспользоваться описанными выше приемами. Выбирайте укороченную модель-колокол или надевайте с длинными брюками-клеш туфли на каблуке.