 

В Харькове полицейский пытался уехать с места ДТП и врезался в две машины – ГБР

15.11.2021, 12:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Пытаясь скрыться с места ДТП, правоохранитель врезался еще в две машины. Предварительно установлено, что полицейский сел за руль выпившим. Его и водителя одного из пострадавших автомобилей госпитализировали”, – отметили в релизе.

Досудебное расследование начато по ч. 1 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до пяти лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.08 / При возгорании цистерны с газом в Волгограде пострадали четыре человека

24.10 / Возле побережья Канады на грузовом судне загорелись контейнеры с химикатами. Видео

12.08 / Федун рассказал об изменениях в системе судейства российского футбола

05.05 / Франция дала гражданство 2 тыс. иностранцев, которые проявили себя во время пандемии

20.10 / Украинские военные потренировались реагировать на «прорыв на границе» с Крымом

26.11 / Песков ответил на призыв Богдана к Путину “сделать шаг назад”

19.08 / MediaTek решил подчиниться американским санкциям против Huawei

21.10 / Главный санврач рассказал, когда в Минздраве Украины ожидают пика заболеваемости COVID-19

05.10 / “Ощадбанк” получил нового главу правления

22.11 / Число задержаных на протестах в Беларуси возросло до 270 человек – правозащитники

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика