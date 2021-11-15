 

В Польше за помощь мигрантам задержали украинца, ему грозит 8 лет лишения свободы

15.11.2021, 12:50, Новости дня
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Инцидент произошел в районе Ольховичей: незадолго до полуночи полицейские приказали водителю Skoda остановить свой автомобиль. Мужчина проигнорировал этот приказ и пытался скрыться.

Через несколько километров после погони водитель автомобиля не справился с управлением. Транспортное средство оказалось в канаве, группа мужчин выбежала из разбитой Skoda и спряталась в лесу, через некоторое время их задержали.

В полиции установили, что водителем был 26-летний гражданин Украины. В автомобиле помимо него находились четверо граждан Сирии, незаконно пересекших границу.

Иммигрантов передали пограничной службе, украинец задержан и арестован. В связи с нелегальным пересечением границы и отказом останавливаться на контрольно-пропускном пункте ему грозит лишение свободы сроком до 8 лет.

Контекст:

В 2021 году страны Балтии и Польша столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси.

В Литве считают, что Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.

На территории Беларуси находится около 16 тыс. мигрантов, сообщил 14 ноября секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, разворачивается кампания, чтобы их было как можно больше, чтобы непосредственно давить на Евросоюз.

Из-за наплыва мигрантов власти Литвы, Латвии и Польши решили построить забор на границе с Беларусью.

Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. Дойдя до границы, мигранты разбили лагерь и остаются там и в настоящий момент. Они также пытались сломать заграждения на границе.

В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. На границе дежурят более 12 тыс. солдат. Кроме того, Польша направила для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты.

По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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