 

В Кремле подтвердили продление полномочий главе ФСБ

15.11.2021, 12:40, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинГлаве ФСБ Александру Бортникову продлили срок полномочий на службе после его 70-летия, которое он отмечает в понедельник, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Не могу ответить точно по сроку, на какой срок продлили, мне нужно уточнить… Да (продлили), он продолжает работать», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, продлили ли Бортникову срок службы после 70-летия и на какой срок.

Директор ФСБ РФ Александр Бортников 15 ноября отмечает 70-летие. Бортников возглавляет ФСБ с 2008 года.



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