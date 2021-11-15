В Кремле подтвердили продление полномочий главе ФСБ

Главе ФСБ Александру Бортникову продлили срок полномочий на службе после его 70-летия, которое он отмечает в понедельник, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Не могу ответить точно по сроку, на какой срок продлили, мне нужно уточнить… Да (продлили), он продолжает работать», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, продлили ли Бортникову срок службы после 70-летия и на какой срок.

Директор ФСБ РФ Александр Бортников 15 ноября отмечает 70-летие. Бортников возглавляет ФСБ с 2008 года.