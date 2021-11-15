 

Индия назвала место дислокации первого полка С-400

15.11.2021, 12:40, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинИндия намерена дислоцировать первый полк зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 на границе с Пакистаном, сообщили источники в индийском оборонном секторе.

По информации источников газеты «Экономик таймс», часть ЗРС будет развернута поблизости от западных границ страны с Пакистаном, где она сможет отражать угрозы со стороны как Пакистана, так и Китая, передает ТАСС.

Напомним, о начале поставок российских ЗРС С-400 Индии сообщил в воскресенье в ходе международного авиасалона Dubai Airshow 2021 директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

В 2018 году РФ и Индия подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов С-400 стоимостью более 5 млрд долларов. Против поставок С-400 в Индию выступают США, которые пытаются вынудить эту страну отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов в пользу американских аналогов.



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