Индия назвала место дислокации первого полка С-400

Индия намерена дислоцировать первый полк зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 на границе с Пакистаном, сообщили источники в индийском оборонном секторе.

По информации источников газеты «Экономик таймс», часть ЗРС будет развернута поблизости от западных границ страны с Пакистаном, где она сможет отражать угрозы со стороны как Пакистана, так и Китая, передает ТАСС.

Напомним, о начале поставок российских ЗРС С-400 Индии сообщил в воскресенье в ходе международного авиасалона Dubai Airshow 2021 директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

В 2018 году РФ и Индия подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов С-400 стоимостью более 5 млрд долларов. Против поставок С-400 в Индию выступают США, которые пытаются вынудить эту страну отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов в пользу американских аналогов.