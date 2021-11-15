 

В Тюмени от коронавируса умер месячный ребенок

15.11.2021, 12:38, Разное
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В Тюмени от коронавирусной инфекции COVID-19 умер месячный ребенок. Об этом рассказала его мать, местная жительница Юлия Тимофеева.

По словам женщины, проведенное сразу после родов обследование показало, что у ее сына были увеличены печень и селезенка, хотя во время беременности здоровье плода было в норме. Вскоре у 29-дневного мальчика поднялась температура, после чего у него взяли мазки на коронавирус, которые в конечном счете показали положительный результат. Затем ребенка доставили в ковидную больницу. Через некоторое время у малыша начала расти температура и ухудшаться состояние. Несмотря на усилия врачей, спасти мальчика не удалось, сообщает телеканал “360”.



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