Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о январских морозах в ноябре

В конце ноября в Москву и Московскую область могут прийти сильные морозы, подобные тем, что обычно наступают в столичном регионе в января. Таким прогнозом поделился в социальных сетях российский метеоролог, ведущий специалист центра “Фобос” Евгений Тишковец.

Тишковец пояснил, что похолодание принесет с собой вторжение арктических воздушных масс, в результате чего в конце месяца в регионе будет становиться все холоднее с каждым днем. По словам метеоролога, поначалу воздух начнет промерзать до 2-7 градусов ниже нуля, а затем – до 7-12 градусов в дневное время, что соответствует показателям января, сообщает телеканал “360”.