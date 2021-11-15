 

Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о январских морозах в ноябре

15.11.2021, 12:38, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В конце ноября в Москву и Московскую область могут прийти сильные морозы, подобные тем, что обычно наступают в столичном регионе в января. Таким прогнозом поделился в социальных сетях российский метеоролог, ведущий специалист центра “Фобос” Евгений Тишковец.

Тишковец пояснил, что похолодание принесет с собой вторжение арктических воздушных масс, в результате чего в конце месяца в регионе будет становиться все холоднее с каждым днем. По словам метеоролога, поначалу воздух начнет промерзать до 2-7 градусов ниже нуля, а затем – до 7-12 градусов в дневное время, что соответствует показателям января, сообщает телеканал “360”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Ксения Собчак высмеяла идущую в Госдуму Татьяну Буланову

31.10 / Мнение: ОАЭ, Бахрейн и Кувейт отзывают послов из Ливана

19.07 / Русские в Каннах: Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Надежда Оболенцева, Наташа Поли, Наталья Османн и другие гости фестиваля

15.06 / Нежелание принимать Украину в НАТО связали с Россией

11.10 / Россия — ыштым хубыба!

27.08 / Как выйти из дома красивой: прически-пятиминутки на осень от звездных блогеров

23.08 / В Совфеде призвали амнистировать россиян, застрявших за границей из-за пандемии

28.06 / Мнение: Любая искра – и выйдет как с парами бензина, “объёмный взрыв”.

14.03 / Не хочу отвечать за чужую безалаберность

26.07 / Яхта, бикини и страстные поцелуи: как Дженнифер Лопес отметила 52-летие с Беном Аффлеком

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика