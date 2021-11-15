Мнение: Дутерте идет в вице-президенты

От колоритного парня Дутерте так просто не избавиться.

Как оказалось, все разговоры про уход из политики были кокетством, а на самом деле он решил участвовать в выборах на пост вице-президента, где основным "оппонентом" будет его собственная дочь, которая в свою очередь имеет хорошие шансы стать в перспективе президентом страны.

На Филиппинах разворачивается «сбивающаяся с толку политическая драма». Накануне глава государства Родриго Дутерте, ранее обещавший уйти из политики, объявил, что поборется за пост вице-президента с собственной дочерью Сарой Дутерте-Карпио, которая считалась его преемницей, пишет The Times.

Срок полномочий действующего президента Филиппин заканчивается в следующем году. Будут ли отец и дочь соревноваться друг с другом на предстоящем голосовании, станет окончательно известно в понедельник, последний день выдвижения кандидатур, отмечает издание.

По словам The Times, семейство Дутерте нередко прибегало к различным политическим манёврам в последнюю минуту. Но их новая «выходка» озадачила даже опытных наблюдателей.

Главным бенефициаром при таком сценарии может стать Фердинанд Маркос — младший, сын покойного диктатора, который с небольшим отрывом обходит других претендентов на пост главы Филиппин. Его партия одобрила Дутерте-Карпио в качестве кандидата в вице-президенты всего за несколько часов до «сенсационного выдвижения» её отца. Родриго Дутерте рассчитывает спастись от преследований на родине или в Международном уголовном суде в Гааге за его «кровавую войну с наркотиками» после ухода со своего поста. «Гамбит» президента показал: он не уверен в том, что фактический тандем Маркоса и его дочери победит на выборах или обеспечит ему защиту, рассуждает издание. Сторонники Дутерте ранее убеждали его обойти конституционный запрет на ограничение срока полномочий и баллотироваться на пост вице-президента. Сначала он согласился, а затем отказался от этой затеи на фоне негативной реакции общественного мнения.

Но на днях филиппинский лидер вновь изменил свою позицию и решил стать вице-президентом, если к власти придёт сенатор и его давний помощник Кристофер Го. Дутерте пообещал, что на следующей неделе он официально выдвинет свою кандидатуру.

Его заявление можно было бы принять за «типичную дерзкую политическую уловку». Но буквально за несколько часов до этого Дутерте-Карпио, по прозвищу «дутердочка», подала документы на ту же самую должность, что и её отец, обращает внимание The Times.

В настоящий момент она работает мэром города Давао, который служит оплотом для семьи Дутерте. Именно здесь шесть лет назад её отец объявил о своём намерении баллотироваться в президенты, отмечает издание.

Согласно опросам, Дутерте-Карпио неизменно возглавляла список возможных кандидатов на президентское кресло. Многие ожидали, что после недели напряжённых переговоров со штабом Маркоса она вступит в предвыборную гонку за пост, который сейчас занимает её отец.

Но Маркос, уже выставивший свою кандидатуру, отказался сдавать назад. Вместе с тем он учёл, что в случае их совместного выдвижения им удалось бы объединить голоса своих сторонников. В итоге Дутерте-Карпио объявила о намерении стать вторым человеком в государстве. Учитывая, что ей только 43 года, а президент имеет право находиться у власти не более шести лет, она вполне может претендовать на главную должность в стране в 2028-м, полагает издание.

64-летний Фердинанд Маркос — младший прежде был сенатором и проиграл прошлые выборы вице-президента с небольшим отрывом. Его мать Имельда — бывшая первая леди, известная своей страстью к коллекционированию обуви, — подталкивает сына к возвращению во дворец Малакананг, откуда её муж правил Филиппинами в течение двух десятилетий, подчёркивает издание. Маркос-старший был вынужден покинуть свой пост в результате массовых протестов в 1986 году. Американцы эвакуировали семью из дворца на вертолёте, и три года спустя «свергнутый деспот» умер в изгнании на Гавайях, напоминает The Times.

После свержения Маркоса-старшего филиппинские следователи пришли к выводу, что за 21 год пребывания у власти он накопил состояние в размере $10 млрд. Тем не менее его семья сохраняет влиятельных последователей в стране, особенно в её северных районах, в то время как опора власти Дутерте находится на юге архипелага. У этих двух семей прочные политические связи. Более того, именно Дутерте одобрил «скандальный» перенос забальзамированных останков Маркоса-старшего из семейного мавзолея на кладбище героев Манилы. Многие филиппинцы встревожены перспективой того, что две «авторитарные династии теперь смогут вместе господствовать на политическом ландшафте страны», заключает The Times.

https://russian.rt.com/inotv/2021-11-15/Times-delo-semejnoe–Duterte – цинк

В общем, процветают кумовство и семейственность, ну а Дутерте еще зажжет перед пенсией.

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