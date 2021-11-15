 

Внедорожник Cadillac Escalade нового поколения подорожал в РФ в ноябре

15.11.2021, 12:26, Новости дня
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Американский внедорожник Cadillac Escalade подорожал на российском рынке.

Выпуск модели состоялся летом 2020 года, однако теперь во всех комплектациях прибавили к основному ценнику около 400 тысяч рублей. В базовом исполнении внедорожник Cadillac Escalade оценивается в 8,42 миллиона рублей, тогда как топовая комплектация продается за 10,3 миллиона рублей. Вместе с тем новая модель в дальнейшем может стать еще дороже, в зависимости от ситуации с курсом российского рубля.

Напомним, под капотом Cadillac Escalade установлен 6,2-литровый бензиновый двигатель с мощностью 416 л.с. Автомобиль приводится в движение 10-ступенчатой автоматической трансмиссией. Разгон до сотни составляет около 6,6 секунд.



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