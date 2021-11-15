Скандалы: «Нас 3 миллиона человек»

Лидер незарегистрированной в России Ассоциации секс-работниц Ирина Маслова рассказала о сложностях в работе жриц любви

Сотни полицейских протоколов и сотни тысяч рублей штрафов за занятие проституцией никак не сказываются на масштабе самого явления. К такому выводу пришли журналисты омского портала Город55. За шесть лет, по официальным данным УМВД по Омской области, полицейские составили 268 протоколов за занятие проституцией, по которым взыскали чуть больше 350 тысяч рублей штрафов, исходя из требований статьи 6.11 Кодекса об административных правонарушениях.

При ближайшем рассмотрении цифры эти носят ничтожный характер сравнении с размахом теневого бизнеса.

Так, в 2017 году было открыто 67 административных дел. В другие годы цифры не превышали отметку в 50 — не больше, чем по одному в неделю. А в 2021 год зарегистрировано лишь 19 протоколов.

Что касается финансового наказания, то несложно разделить 350 тысяч рублей на 268 дел и получим по 1400 рублей за один «проступок». Такие деньги жрицы любви отработают в среднем за полчаса.

Куда большие наказания грозят организаторам преступного промысла. В УК РФ имеется статья под № 241 «Организация занятия проституцией», наказание по которой штрафы от 100 до 500 тысяч рублей, а также принудительные работы и реальное лишение свободы на срок до 5 лет, напоминает издание Город55.

По этой статье за три минувших года омскими полицейскими было возбуждено всего 11 уголовных дел: 5 — в 2018 году, 4 — в 2019-м и 2 — в 2020 году.

Однако и тут не все так страшно, как требует УК РФ.

В конце января 2017 года в колонию-поселение на три года отправился омский предприниматель Александр Теньковский. Первомайский районный суд города Омска признал его виновным по той самой 241-й статье УК РФ.

На следствии и в суде было доказано, что с 2010 года Теньковский арендовал четыре помещения в разных частях Омска и открыл в них релакс-салоны «Сакура».По материалам дела, Теньковский лично отбирал девушек для работы, а сами салоны активно рекламировались в СМИ, через визитки и на баннерах, в том числе и в центре Омска.

6 ноября 2019 года фамилия Теньковского вновь прозвучала в суде — и опять по делу об организации занятий проституцией и вовлечение девушек в это. Как оказалось, все время, пока бизнесмен находился в колонии, его дело жило и процветало. А помогали ему в этом пять девушек, которые руководили интимно-массажными заведениями.

Так, компанию Теньковскому на скамье подсудимых в Октябрьском районном суде города Омска составила омская бизнесвумен Светлана Шультайс. Как выяснил Город55, Шультайс позиционирует себя как сертифицированный ведущий Тантры и Ошо-медитаций, а также генеральный директор и учредитель двух компаний: ООО «Шишки-Мишки», которое специализируется на торговле чаем, кофе и какао, и ООО «Ресурсы Сибири», основной сферой деятельности которого значатся физкультурно-оздоровительные услуги.

Легальный бизнес нисколько не мешал Светлане Шультайс руководить борделем, который был замаскирован под массажный салон «Эффект бабочки» на улице Кемеровской, 7/1.

Помимо Теньковского и Шультайс на скамье подсудимых оказались Елена Гунькина и Светлана Стадникова, организатор местных, всероссийских и международных конкурсов красоты, например омского этапа Miss Top Fire — 2017, Маххабат Кизеева (в девичестве Жунусова) и ее предполагаемая сестра, частая участница подобных конкурсов, первая вице-мисс Евразия — 2017 Ботогоз Жунусова.

Свой приговор подсудимые выслушали 13 января 2021 года. Для широкой общественности и СМИ он остался в тайне ввиду специфичности уголовного дела. Однако Городу55 удалось-таки узнать его итоги.

Судья признал всех обвиняемых виновными в организации занятия проституцией, вовлечении в это занятие, и приговорил: Светлану Стадникову и Ботагоз Жунусову к 1 году и 1 месяцу лишения свободы, Елену Гунькину — к 1 году и 2 месяцам, Маххабат Кизееву — к 1 году и 4 месяцам, а Светлану Шультайс — полутора годам лишения свободы. При этом наказание суд постановил считать условными с испытательным сроком на 1 год.

А вот господину Александру Теньковскому, который к моменту провозглашения этого приговора уже вышел на свободу, повезло меньше: суд отправил его на 1 год и 8 месяцев в колонию строгого режима. Под стражу его взяли прямо в зале суда.

Надо ли говорить, что такие дела приговоры — капля в море нелегального бизнеса?

Всего, по данным регионального УМВД, только в Омске выявлено 197 различных бань и саун, гостиниц и отелей, массажных салонов и оздоровительных центров, где за определенную плату могут предложить интимные услуги. Помимо этого, в интернете масса тематических сайтов, где труженицы интимного бизнеса размещают свои объявления.

В целом по России сумма доходов организаторов такого бизнеса, по самым скромным оценкам экспертов, может варьироваться от 800 млрд до 1 трлн рублей. Но государству достаются лишь крохи в виде штрафов. Да и их размер вряд ли пугает проституток. В Омске, например, час услуг девушки по вызову оценивается в 2500-5000 рублей. Штрафы напомним, от 1,5 до 2,5 тыс рублей.

И если уж этот теневой бизнес не удается искоренить, возможно, стоит подумать хотя бы над увеличением штрафов за занятие проституцией и получение дохода от этого занятия?

Представители международной правозащитной организации Amnesty International предложили разрешить проституцию во всем мире. В России этот призыв не остался без внимания.

Жрицы любви официально в нашей стране вне закона с 1917-го, но безуспешная борьба с ними продолжается по сей день. Перепись путан давно никем не проводилась. К примеру, статистика МВД неизменна уже несколько лет: по данным ведомства, в России своим телом торгуют почти миллион человек. Как женщин, так и мужчин.

Как полиции удалось вычислить именно эту цифру — непонятно.

Но неофициальные данные говорят о том, что размеры рынка секс-услуг масштабнее, чем можно предположить. И проституток в России в три раза больше.

«Нас 3 миллиона человек: бесправных, унижаемых, поставленных государством вне закона, и отсюда вытекают все остальные проблемы», — пожаловалась Вестям.Ru лидер незарегистрированной в России Ассоциации секс-работниц Ирина Маслова.

Она уверена, что именно статьи 6.11 и 6.12 КоАП РФ («Занятие проституцией» и «Получение дохода от занятия проституцией») позволяют полиции безнаказанно злоупотреблять своими полномочиями.

«Вы пробовали когда-нибудь защищаться от пьяного полицейского, который вымогает деньги, а потом бьет? Это невозможно. У нас этих людей (представителей древнейшей профессии) не считают за людей, вообще ни за кого не считают», — говорит Ирина Маслова.

«Поэтому надо отменить любые законы, которые криминализируют или наказывают», — поясняет свою позицию активистка.

Легализация проституции осложнена еще и тем, что Российская Федерация относится к числу 82 государств, принявших Конвенцию по борьбе с торговлей людьми. Она обязывает преследовать любую организованную проституцию.

Возникает вполне резонный вопрос: если этот бизнес разрешить, то получается, что России придется не только выходить из международной конвенции, но и менять собственные законы.

И здесь важно не путать, чем легализация отличается от декриминализации. Декриминализировать проституцию — означает отменить законы, наказывающие за продажу сексуальных услуг, а легализовать ее — значит дать лицензии уже существующим, пока что подпольно, публичным домам.

Сторонники легализации считают, что введение проституции в правовое поле позволит предотвратить злоупотребления в отношении оказывающих секс-услуги, пресечь торговлю людьми и распространение опасных заболеваний, в первую очередь СПИДа.