Ортопед Гончаров рассказал, на что могут указывать боли в спине

Врач-ортопед Максим Гончаров рассказал, о чем могут свидетельствовать боли в спине. Это явление в последнее время стало очень распространенным. Многие даже не обращают на дискомфортные ощущения, но так делать нельзя.

Позвоночник выполняет множество функций, но есть четыре ключевые из них: защитная, опорная, двигательная, амортизационная. Исходя из них, боль в спине может появляться из-за неправильной осанки. В особенности это происходит, когда человек много сидит. К дискомфортным ощущениям в спине может привести резкая нагрузка или же движение, а также поворот. Боль возникает на фоне невроза, но поставить диагноз без проведения обследования с задействованием специальной аппаратуры не получится.

Еще одним фактором появления дискомфорта в спине считается плоскостопие. Из-за данной проблемы к поясничному отделу позвоночника смещается центр тяжести. Люди любого возраста, когда стоят, могут испытывать боль.

Самым распространенным является диагноз «остеохондроз». Каждый второй житель Земли возрастом старше 40 лет, имеет повреждения межпозвоночных дисков. К 50 годам число тех, кто страдает от данной патологии, приближается к отметке 70%. Остеохондроз, в свою очередь, приводит к радикулиту, межпозвоночной грыже. Эффективные методы лечения заболевания отсутствуют, но физические упражнения помогут предотвратить его дальнейшее развитие.

По словам Гончарова, к нагрузкам нужно относиться очень осторожно. Перед тем, как начать заняться бегом, следует оценить состояние стоп на предмет наличия плоскостопия. При необходимости в обуви могут присутствовать специальные стельки.

Источник: radiosputnik.ria.ru