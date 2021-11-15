Важнее, что внутри – Личное мнение

Во всём мире фастфуд считается едой для бедных. Автостоперов, безработных, лиц без определённого места жительства и так далее — контингент посетителей всем понятен?

Удивительное дело, у меня, при выезде на трассу в город, стоит Фастфуд, и в нём — постоянно очередь.



Фото: Соцсети

Особенно ржачно, что место козырное — Мерседесы в очереди, БМВ и так далее. То есть, довольно богатые люди жрут в фастуде, он процветает.

Последней каплей стала семья, выходящая из забегаловки.

Мама лет сорока пяти, но вся уточкой. Сама кругленькая, шариком, зато губки, попка, даже глазки как у Поночки из Утиных историй — ухоженная, как сказали бы под Рязанью. Дочка лет 20 — тоже вся с ресничками и модной сумочкой. Идёт, чуть не теряет равновесие. Что перевесит — грудь или попа? Ничего, не упадёт — крепкие ноги столбами удержат. Папа семьи — пузом вперёд. Сытно отъел три картошечки и один огромный пакет гордо несёт с собой.

Очень обеспеченные люди сели в Х7. Икнули. Рыгнули. Представляю, что ещё сделали, но писать не буду. Всё, можно возвращаться в элитный посёлок — поели, а дома уже заточить картошечку.

То есть, двести тысяч на каждую сумочку у них было. Есть 8 миллионов на автомобиль, и он — явно не единственный. Жить на Новориге, где цены на домик стартуют от 50 миллионов, могут.

Откушали в фастфуде — вот молодцы!

Что с вами, люди?!

Особенно смешно сейчас, в дни распродаж, наблюдать как те же люди штурмуют бутики в аутлетах. Скидки-скидки, всё потратить, нарядиться тульским пряником во всё французское, а потом гуськом — в фастфуд.

О здоровье не думают. Что едят — не понимают. Тратят деньги на шмотки, чтобы снаружи быть в брендах, а что внутри них, как здоровье — не думают.

Цивилизованный и современный тренд — думать о внутреннем. Как ты образован? Что ты ешь? Это главное. А уж какая сумка или автомобиль — дело десятое. Здоровье, хоть и не купишь, но гробить его зачем?

Если уж всем так нравятся распродажи, вот вам правильная Чёрная пятница — в Grow Food.

Сейчас вы можете заказать себе питание по специальному тарифу Black Friday Pack, который выпустили к Чёрной Пятнице — на него скидка целых 53%, и 20% — на все другие линейки питания!

Чем уникальная новая линейка?

Она реально крутая. Во-первых, в ней появились премиум-блюда, какие можно попробовать лишь в крутых ресторанах, и, во-вторых, в линейке собраны самые вкусные блюда по рейтингу клиентов Гроу фуд.

Да, к Чёрной пятнице Grow Food разработал фильтры в своём приложении. Что это? Рассказываю.

Вот не едите вы молочку, мясо или грибы? Откройте приложение Grow Food и отметьте ненужное — вам автоматически будут выданы меню без этих продуктов.

У моих друзей — дочь-аллергик. Любая молочка, в любом виде — анафилактический шок. Ежедневная готовка для них — мучение. Всё проверяют на наличие лактозы в составе.

Ну и зачем париться так теперь? Отметьте, что вам нужна еда без молока!

А сколько вегетарианцев? А у кого аллергия на орехи? А кто не любит грибы? Для всех этих людей теперь есть выход — отмечайте ненужное вам. Это реально круто, как в хорошем ресторане — пара тапов в приложении и Grow Food уже знает, что нужно лично вам.

Если вы что-то не едите и думаете, что готовые рационы не для вас, ведь там — стандартное меню, скачивайте приложение Grow Food (iOS и Android), настраивайте своё меню и ешьте именно то, что хотите вы, а не то, что едят все!

Что ещё лучше, так фильтр можно настроить не только на отдельные продукты, но и на определённые блюда. Ненавидите омлет? В бан его! И так далее — бан работает на любое блюдо.

Написать вам ещё раз, что все линейки Grow Food просчитаны по калориям или помните? Это здоровое питание, приготовленное в стерильных условиях и подходящее лично вам.

Лучше ещё раз о скидках: промокод MIROBF21 дает скидку 53% на Black Friday Pack (эта линейка будет только до 28 ноября и больше её не будет) и 20% на все остальные линейки — пользуйтесь!

Что важнее для вас — красивая сумочка снаружи или то, что вы потребляете внутрь себя?

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