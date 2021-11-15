 

“Очень вкусно, очень”. Тимошенко перед камерой поела мясо, приготовленное в свином желудке или мочевом пузыре

15.11.2021, 11:56, Новости дня
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Политик перед камерой поела мясное блюдо мацык.

“Я хочу сказать, что абсолютно справедливо Европейский союз выделял €60 тыс. на популяризацию мацыка. Очень вкусно, очень. Просто супер”, – сказала она. 

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Публикация от Юлія Тимошенко (@yulia_tymoshenko)

Контекст:

Мацык – блюдо украинской кухни. Это сыровяленое мясо, приготовленное со специями в желудке или мочевом пузыре свиньи.

Юлия Тимошенко родилась в 1960 году в Днепропетровске (Украина). С 4 февраля по 8 сентября 2005 года и с 18 декабря 2007-го по 3 марта 2010 года она занимала должность премьер-министра Украины, став первой и единственной женщиной премьер-министром в стране.

В 2010-м, 2014-м и в 2019 году Тимошенко баллотировалась на пост президента Украины. 11 октября 2011 года Тимошенко была осуждена на семь лет тюремного заключения по делу о превышении власти и служебных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией в январе 2009 года. 

22 февраля 2014 года Верховная Рада освободила Тимошенко из заключения. 14 апреля 2014 года Верховный Суд Украины закрыл газовое дело Тимошенко.

В настоящее время Тимошенко возглавляет фракцию партии “Батьківщина” в Верховной Раде.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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