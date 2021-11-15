 

Племянница Ротару – певица Sonya Kay: Не знаю, как два года могла быть с человеком, который меня бьет. Для мамы это будет шок

15.11.2021, 11:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По словам артистки, она познакомилась с этим человеком в Лондоне (Великобритания), где тогда проживала.

“В свое оправдание хочу сказать, что я была дурная и молодая. Мне тогда было где-то 22 года. Я в этих отношениях состояла два года. Мы жили вместе, снимали квартиру. Я оплачивала абсолютно все – аренду квартиры, продукты, одевала его, на отдых мы ехали за мои средства. Я его сильно любила. Наверное, эти отношения научили, что нельзя с собой так поступать. Кажется, тогда я абсолютно себя не уважала. Не знаю, как два года могла быть с человеком, который меня бьет, от него я узнала, что такое буллинг. Он меня унижал и при друзьях. Все было”, – рассказала певица.

Sonya Kay призналась, что впервые экс-бойфренд поднял на нее руку после совместной вечеринки с друзьями.

“Мы пришли домой, и что-то ему не понравилось с интонацией – не то что-то я сказала. Он меня ударил по лицу. Я упала в ванной. У меня были синяки”, – сообщила артистка.

Она отметила, что ее родители об этом не знали – общаясь с ними по видеосвязи, певица маскировала синяки на лице.

“Для мамы это будет шок”, – подчеркнула она.

Sonya Kay рассказала, что рассталась с бойфрендом после того, как вернулась в Украину.

“Я поняла, что это ненормально – женщина не должна за все платить. Я решила, что должна сказать, потому что дальше будет хуже”, – отметила она.

ВИДЕОВидео: Маша Виноградова / YouTube
Контекст:

Настоящее имя Sonya Kay – София Хлябич. Она дочь младшей родной сестры украинской певицы Софии Ротару Лидии. Дебютными песнями Sonya Kay стали композиции “Дождь” и “Белый снег”. 

7 июня 2020 года певица вышла замуж за 27-летнего российского хоккеиста Олега Петрова, а вскоре заявила, что покидает сцену. “Я намерена сделать паузу, но только для того, чтобы вместе со своей командой поработать над материалом”, – сказала тогда певица. 

В октябре 2021 года артистка выпустила новый альбом и заявила, что возвращается в профессию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.01 / Боевики 1 января девять раз нарушали режим тишины на Донбассе – штаб ООС

25.03 / Fox News – «ломают наше представление о законах физики» — Пентагон опубликует доклад о неизвестных ранее случаях наблюдения НЛО

30.06 / В Госдуме оценили принятие закона о запрете россиянам участвовать в нежелательных НПО

23.07 / Во Франции расшифровали данные черных ящиков сбитого самолета МАУ

28.06 / Захарова указала на несостоятельность «лидерства» Запада

18.07 / Daily Express – Дональд Туск предрёк распад ЕС из-за поведения Польши и Венгрии

08.04 / Rutube заявил о планах потеснить YouTube в России

30.08 / 30 августа: создание первого электропылесоса, день рождения Ларисы Кадочниковой, смерть Иосифа Кобзона

23.11 / Глава Минздрава Украины заявил, что в стране заполнены 52% коек для больных COVID-19

07.08 / Бывший саудовский разведчик обвинил наследного принца в попытке его убить

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonl[email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика