 

28% украинцев полностью вакцинированы от коронавируса – Минздрав

15.11.2021, 11:56, Новости дня
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Об этом 15 ноября во время брифинга, который транслировался на странице Минздрава в Faceboоk, сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент издания  “ГОРДОН”.

По информации Ляшко, за неделю в Украине сделали 1,6 млн прививок от COVID-19.

“Наибольшая доля вакцинированных минимум одной дозой в Киеве – 61%, в Киевской области – уже почти 50% и 46% – в Полтавской области. Больше всего вакцинировали за прошлую неделю в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Черкасской областях. Среди аутсайдеров снова Закарпатская, Черновицкая, Донецкая и Кировоградская области”, – уточнил министр.

10 ноября Ляшко рассказал, что в Украине 91–92% пациентов больниц не вакцинированы от COVID-19.

“Если бы у нас был уровень вакцинации хотя бы на среднеевропейском, у нас было бы на треть меньше смертей каждый день”, – подчеркнул глава Минздрава.

Глава Минздрава сослался на данные исследования, согласно которому вакцинация в 11 раз снижает риск смертности от штамма коронавируса “Дельта”.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

По состоянию на 10 ноября в стране оставалось более 10 млн доз вакцин от коронавируса.

Иммунизация против коронавируса в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации, сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

С начала вакцинальной кампании в Украине одну дозу вакцины получили 12,2 млн человек, полностью иммунизированы 8,7 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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