Бывшие сотрудники Kyiv Post объявили о создании нового СМИ

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15.11.2021, 11:56, Новости дня
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Новое СМИ возглавит Ольга Руденко, которая 10 лет работала заместителем главного редактора Kyiv Post.

Разработкой бизнес-стратегии нового проекта будет заниматься консалтинговая компания Jnomics Media, основанная бывшими сотрудниками издания Якубом Парусински и Дарьей Шевченко. Они займут должности главного финансового директора и главного исполнительного директора соответственно.

“В настоящее время мы работаем над созданием юридического лица, разрабатываем стратегию и налаживаем партнерские отношения с нашим сообществом“, – говорится в заявлении.

Экс-команда Kyiv Post также намерена запустить краудфандинговую кампанию на GoFundMe и Patreon.

https://www.facebook.com/savekyivpost/posts/109302481571059

Контекст:

Англоязычная газета Kyiv Post была основана в 1995 году, первый владелец – американец Джед Санден – в 2009-м продал издание британско-украинскому бизнесмену Мохаммаду Захуру. Тот, в свою очередь, в 2018 году продал газету Аднану Кивану – одесскому бизнесмену сирийского происхождения и одному из крупнейших застройщиков в Украине.

Киван 8 ноября 2021 года заявил, что газета будет переформатирована. На время перезапуска работу издания приостановят примерно на месяц, сказал он. На сайте издания говорилось, что газета закрывается “немедленно” и “на короткое время”. 

Коллектив Kyiv Post заявил, что закрытие издания и увольнение редакции – расплата владельца за попытку журналистов сберечь независимость Kyiv Post. По данным главного редактора издания “Украинская правда” Севгиль Мусаевой, проблемы в редакции начались несколько недель назад и якобы связаны с давлением на Кивана со стороны Офиса президента. Киван отрицает давление со стороны Офиса президента.

Глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас заявил, что Украина рискует потерять Kyiv Post “с последствиями”. Посольство США в Украине выразило надежду, что Kyiv Post найдет способ продолжить работу.

11 ноября стало известно, что генеральным директором Kyiv Post стал Люк Шенье – гражданин Канады, который более 25 лет является резидентом Украины. В тот же день бывшие сотрудники Kyiv Post объявили, что намерены заниматься новым изданием.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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