“Животик видно. Красивая безумно”. Дочь Сумской показала свежие снимки из Москвы

“Маленький субботний танец”, – написала она.

Локацией Паперная отметила Патриаршие пруды в Москве.

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Публикация от Тоня Паперная (@tony__pepper)

“Животик видно. Красивая безумно”, – прокомментировала снимки подписчица daroomba.

Контекст:

Антонина Паперная родилась 1 июня 1990 года. Ее родители – Ольга Сумская и украинский актер Евгений Паперный – расстались в 1991 году, прожив вместе четыре с половиной года.

Владимир Яглыч родился 14 января 1983 года в Москве. В фактическом браке с ним Паперная родила двоих детей: дочь Еву (2017) и сына Даниила (2020). Семья проживает в Москве (РФ).

Яглыч ранее был женат на российской актрисе Светлане Ходченковой. Они развелись в 2010 году после пяти лет брака. Детей у пары не было.

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