Мнение: О первом локдауне для… привитых от ковида

А вот сейчас все антиваксеры просто должны возликовать дружно. Свершилось то, о чём они много раз строчили в своих постах, комментариях, ответах и т.п. Первые персональные ограничения вводятся не для «вакцинодиссидентов», а наоборот, для сознательных и привившихся. Для тех, кто честным путём получили свой открывающий двери QR-код и уже настроили планов на Рождество.

Теперь им придётся… сидеть дома.

По крайней мере, в ночное и даже в поздневечернее время. Ибо – комендантский час.

Такой шаг обдумывают сейчас австрийские власти. И есть шанс, что введут. Настрой у тамошнего Минздрава, по крайней мере, очень решительный.

В Австрии рассматривают возможность ввода локдауна для привитых от COVID-19 в ночное время. Такое заявление сделал глава министерства здравоохранения страны Вольфганг Мюкштайн, его слова передает телеканал ORF. «Будут введены ограничения на выход в ночное время для вакцинированных людей. Это часть предлагаемого пакета мер», — заявил министр.

Как объяснил Вольфганг Мюкштайн, эксперты настаивают на необходимости принятия дальнейших мер по борьбе с распространением коронавируса, эти рекомендации уже обсуждались с властями страны и федеральных земель. Он указал на «драматическую ситуацию в отделениях интенсивной терапии» и отметил необходимость сокращения числа контактов между людьми. По оценке министра, новые ограничения могут приняты уже в среду, 17 ноября. Они будут действовать с 22:00, таким образом, рестораны не смогут продолжить ночную работу в этот период. Кроме того, власти рассматривают возможность ужесточения требований к ношению респираторов FFP2 в помещениях, увеличения числа ПЦР-тестов и ведения новых ограничений для мероприятий, сообщил глава Минздрава.

Тут надо бы добавить, что с понедельника, 15 ноября, в Австрии вводится локдаун для всех людей старше 12 лет, кто не привит от COVID-19. Эти ограничения продлятся десять дней, непривитым запрещено покидать дома без особой причины. Исключение составят лишь те, кто отправился на работу, учёбу, в магазин или в медицинское учреждение. Следить за исполнением ограничений будет полиция, нарушителям грозят штрафы.

Но, не дождавшись эффекта от вводимой меры, австрийские власти задумались о следующей. Которую могут объявить уже через 2-3 дня. Потому что «надо же что-то делать». Логика эта довольно ущербная. Но, в конце концов, современная #политика в сфере борьбы с новой опасной заразой логичностью вообще не отличается. Нигде.

А вы поддерживаете ограничения для вакцинированных?

View Poll: Ваксерофобия

—