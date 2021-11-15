Мнение: Глумление над Конституцией России

В Уфе отправили в тюремную камеру Лилию Чанышеву, экс-координатора местного штаба Навального.

Девушка обвиняется в создании «экстремистского сообщества» (ч. 1 ст. 282.1 УК). Ее вина именно в том, что она руководила штабом Навального в Уфе. Руководила еще до того, как минувшим летом Мосгорсуд именем Российской Федерации вынес решение, которым признал экстремистскими организациями штабы Навального, ФБК и Фонд защиты прав граждан. Этим же решением деятельность этих организаций на территории России была запрещена.

Но до вынесения решения Мосгосуда штабы Навального по всей стране работали вполне легально, не в подполье…. И привлекать сегодня к уголовной ответственности за работу в штабе Навального еще в то время, когда это была легальная организация – это подтирание Конституцией Россией. Потому что в ст. 54 Конституции России зафиксировано: «Никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением». А игнорирующие Конституцию России – сами преступники. Так или не так?

Вот мне и интересно, что это за недоумок (или недоумки) или отморозок (или отморозки), которые предоставили следователям, прокурорам, судьям, отправившим в тюремную камеру Лилию Чанышеву, право глумиться над Конституцией России? Или я что-то пропустил и Конституцию России на территории России отменили?

Фотография Лилии Чанышевой отсюда

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