МОК согласовал форму российской команды для участия в Олимпиаде в Пекине

Международный олимпийский комитет (МОК) согласовал форму российской команды для участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине, сообщил президент Олимпийского комитета РФ (ОКР) Станислав Поздняков.

«Неделю назад мы окончательно утвердили форму, согласовали ее с МОК. Традиционно были определенные сложности, была дискуссия, но по основным позициям, на которых мы настаивали, мы сумели убедить наших коллег. Концепция будет схожа с той, что мы имели в Токио: будет размещена эмблема ОКР, будут все цвета российского триколора. В начале декабря компания Zasport представит ее широкой публике», – передает ТАСС слова Позднякова.

Напомним, в российскую делегацию на Играх в Пекине вошли 450 человек.