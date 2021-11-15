 

МОК согласовал форму российской команды для участия в Олимпиаде в Пекине

15.11.2021, 11:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМеждународный олимпийский комитет (МОК) согласовал форму российской команды для участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине, сообщил президент Олимпийского комитета РФ (ОКР) Станислав Поздняков.

«Неделю назад мы окончательно утвердили форму, согласовали ее с МОК. Традиционно были определенные сложности, была дискуссия, но по основным позициям, на которых мы настаивали, мы сумели убедить наших коллег. Концепция будет схожа с той, что мы имели в Токио: будет размещена эмблема ОКР, будут все цвета российского триколора. В начале декабря компания Zasport представит ее широкой публике», – передает ТАСС слова Позднякова.

Напомним, в российскую делегацию на Играх в Пекине вошли 450 человек.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.10 / Тайвань обнаружил в воздухе 39 военных самолетов Китая

10.12 / “Девчата все скромные, нарядные”. Галкин показал своих подруг из прошлого

28.12 / Известны сведения о новой версии Lada Vesta

07.09 / В Кремле отреагировали на гибель украинского военного на Донбассе

10.10 / В поединке с пятью нокдаунами Фьюри защитил титул WВC, победив Уайлдера. Видео

21.04 / В РФ оценили влияние новых выплат беременным на рождаемость

09.04 / США уведомили Турцию о проходе двух американских военных кораблей через Босфор

26.11 / У мошенников появилась новая схема обмана

19.02 / Полицейских отстранили от работы после беспорядков у Капитолия

29.09 / Неизвестный под Вологдой открыл стрельбу из ружья, погиб человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика