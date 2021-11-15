«Единая Россия» решила поддержать законопроект о QR-кодах

Фракция «Единая Россия» поддержит внесенный в Госдуму законопроект о QR-кодах, сообщил депутат Госдумы Виктор Селиверстов.

Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

«Поддержит», – сказал Селиверстов, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».

Между тем фракция КПРФ намерена голосовать против законопроекта о QR-кодах.