Собянин: благоустройство Хрустального переулка будет максимально бережным и щадящим

Хрустальный переулок расположен между Гостиным двором и Средними торговыми рядами и связывает улицы Ильинка и Варварка. В обычное время в переулке было активное движение, но в связи с реконструкцией Средних торговых рядов Хрустальный фактически выпал из городского пространства, отметил Собянин.

В обновленном памятнике архитектуры разместятся музеи Московского Кремля, завершить работы планируется в текущем году.

Затем будет благоустроен Хрустальный переулок. Там восстановят одностороннее движение в сторону Варварки, для машин сделают несколько парковочных карманов.

Значительную часть переулка отдадут пешеходам. “Широкие гранитные тротуары по обеим сторонам Хрустального переулка сделают прогулки максимально комфортными для всех категорий горожан. Чтобы не загромождать проход лишними препятствиями, уличные фонари будут размещены на фасадах Гостиного двора”, – сообщил мэр столицы.

Москвичи могут высказать свое мнение о проекте благоустройства Хрустального переулка можно на портале “Активный гражданин”.

Ранее Сергей Собянин рассказал о благоустройстве квартала между улицами Тверская и Большая Никитская завершится. Он включает Брюсов, Леонтьевский, Большой и Малый Гнездниковский переулки и Шведский тупик. Работы завершатся в 2022 году. Благоустройство добавит этим улочкам зелени и комфорта.

Также в следующем году приведут в порядок 18 исторических переулков Арбата. Благоустройство коснется переулков Сивцев Вражек, Денежный, Глазовский, Плотников, Гагаринский, Большой Афанасьевский, Чертольский, Большой Левшинский, Большой и Малый Могильцевские, Староконюшенный, Хрущевский, Нащокинский, Большой и Малый Власьевские, Чистый, Пречистенский и Кривоарбатский.