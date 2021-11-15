Мнение: Иностранные агенты и инфраструктура пятой колонны в РФ
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Иностранные агенты и инфраструктура пятой колонны в РФ.
Собственно, из данного списка не трудно понять природу истерик по поводу угрозы Прокуратуры закрыть педофильскую организацию "Мемориал".
В конечном итоге, речь идет не о необходимости закрытия какого-то ресурса, а о разгроме подобных сетей.
PS. Кстати, обращаю внимание на отсутствие в списке "Эхо Москвы".
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Источник: Colonel Cassad
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