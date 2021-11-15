Мнение: Иностранные агенты и инфраструктура пятой колонны в РФ

Иностранные агенты и инфраструктура пятой колонны в РФ.

Собственно, из данного списка не трудно понять природу истерик по поводу угрозы Прокуратуры закрыть педофильскую организацию "Мемориал".

В конечном итоге, речь идет не о необходимости закрытия какого-то ресурса, а о разгроме подобных сетей.

PS. Кстати, обращаю внимание на отсутствие в списке "Эхо Москвы".

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