 

Представлен внедорожник Mahindra Roxor 2022 модельного года

15.11.2021, 11:32, Новости дня
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Официально презентовали новый внедорожник Mahindra Roxor 2022 модельного года.

Данный автомобиль до настоящего времени оставался совершенно засекреченным, однако теперь появились первые подробности. Вместе с тем новый экземпляр имеет обновленную решетку радиатора, которая напоминает Toyota Land Cruiser FJ40. Несколько ранее уже озвучивали требования американских властей о недопущении индийской марки на внутреннем рынке.

Передняя часть кузова Mahindra Roxor 2022 практически не изменилась. Вместе с тем изменения коснулись формы головной оптики. Под капотом внедорожника установлен 2,5-литровый дизельный двигатель. Сообщается, что мощность силового агрегата достигает 62 л.с.



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