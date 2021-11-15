Chevrolet представил Corvette Z06 GT3.R для частных гоночных команд

Американская компания Chevrolet официально представила новый спорткар Corvette Z06 GT3.R.

Вышеуказанный экземпляр в дальнейшем примет участие в гоночных соревнованиях, для которых и осуществили серьезную доработку. Кроме того, в компании анонсировали, что автомобиль имеет улучшенное алюминиевое шасси, которое переняли у других спортивной модели Corvette C8.R. Под капотом установлен 5,5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 500 л.с.

Кроме того, в компании пока умалчивают цену на спортивную модель, тогда как эксперты высказали предположение, что спорткар Corvette Z06 GT3.R будет продаваться от 100 тысяч долларов. Сроки выпуска в продажу автомобиля пока не сообщены публике до официальной премьеры.