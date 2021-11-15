Мнение: Оккупированная Германия

Сразу три немецких города, — Мюнхен, Эрланген и Нюрнберг, — согласились принять беженцев из Белоруссии. Наши СМИ пишут об этом со ссылкой на телеграм белорусских правозащитников, так что я решил всё проверить — ситуация очень политизирована, нельзя было исключать, что провластные правозащитники поторопились, выдали желаемое за действительное:

https://iz.ru/1249631/2021-11-14/tri-goroda-soglasilis-priniat-bezhentcev-s-granitcy-polshi-i-belorussii

https://t.me/legal_system/330

Всё подтвердилось, немецкие СМИ пишут о том же самом. Мэр Мюнхена прямо заявил: «Мы больше не должны смотреть, как эти люди остаются в отчаянном положении и даже могут уже умирать от голода и болезней».

https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-fluechtlinge-polen-belarus-1.5461097

Расчёт Александра Лукашенко сработал, добросердечные немцы поддались на шантаж. Это его месть немцам за цветную революцию, при помощи которой европейцы пытались захватить власть в Белоруссии в 2020 году. Красивая месть, так как «беженцы» применяют ровно то же оружие, что и поджигатели покрышек на столичных площадях — выдают журналистам красивую картинку «ненасильственного протеста», исподволь слепя пограничников лазерами и подтравливая их слезоточивым газом.

Впрочем, мнение рядовых немцев никого не интересует. Когда год назад речь шла о цветной революции в Белоруссии, рядовые немцы поддерживали действия своих властей. На самих белорусов им было наплевать, но немцы справедливо полагали, что Германия сумеет извлечь из революции в Белоруссии какую-нибудь выгоду, политическую или экономическую. Например, прикажет новым властям принять закон о продаже белорусской земли, который позволит немецким инвесторам заработать.

А вот сейчас немцы очевидно против приёма дополнительных мигрантов. Вот этот журналистский штамп, — «Три города согласились принять беженцев с границы Польши и Белоруссии», — неверно расставляет акценты. Правильнее было бы сказать так: «Оккупационные власти трёх немецких городов согласились принять дополнительных беженцев за счёт местных налогоплательщиков».

Рядовые немцы не против гастарбайтеров, так как те полезны для экономики. Литовцы, поляки, даже турки могут иногда вызывать у коренных немцев раздражение своими отличиями, однако больших проблем населению они не создают. Совсем другое дело — беженцы из разорённых войной отдалённых стран. Их даже нельзя назвать гастарбайтерами, так как они не работают, предпочитая жить в своё удовольствие на пособия.

Труд облагораживает человека — если, конечно, речь не идёт о принудительном труде. Верно и обратное — паразитизм, жизнь за чужой счёт развращают. Так как беженцы не работают, они не учат немецкий язык и не перенимают немецкую культуру. Они впадают в сектантство и в криминал, а также они невольно напитываются ненавистью к народу, за счёт которого живут. Итоги мы видим в новостях из Европы — ещё недавно вполне благополучного, а теперь грязного и опасного места.

Как верно указывает Владимир Путин, на европейцах лежит моральная ответственность за происходящее — они участвовали, например, в разрушении Ирака, беженцы из которого пытаются сейчас прорваться через польскую границу. Тонкость в том, что рядовые немцы не одобряли ни войну в Ираке, ни приглашение в Германию беженцев из Ирака. Война не была им нужна, так как всю выгоду тогда получили американцы, а беженцев немцы готовы были принять исключительно на своих условиях — во временных лагерях в удалении от больших городов, с сытной простой едой, с тёплыми бараками и со строгим запретом выходить за периметр этих лагерей.

Полагаю, не составило бы большого труда продумать адекватную программу помощи беженцам. Например, оплатить строительство домов в Ираке, подвоз туда продовольствия. Для тех, кто не хочет возвращаться в Ирак, предусмотреть возможность переезда в какую-нибудь спокойную страну третьего мира. Стран с дефицитом бюджета много, договориться с какой-нибудь из них несложно. Наконец, для тех, кто хочет остаться в Германии, можно предусмотреть курсы немецкого языка и курсы рабочих специальностей. Если беженец сдал экзамен по немецкому языку, если он получил корочки бетонщика, если его дети ходят в немецкую школу и подчиняются общим правилам, хлопот от него, вероятно, будет не особого больше, чем от условного украинца.

Я сейчас излагаю совершенно очевидные вещи. Я могу себе позволить такую роскошь, так как живу в Петербурге и пользуюсь всеми правами гражданина свободной страны. Немцы вынуждены молчать — во-первых, чтобы не их не подвергли травле, во-вторых, из соображений банальной практичности. Нет смысла называть беженцев паразитами, так как это и так всем ясно. Беженцев приглашают в немецкие города не потому, что так хотят немцы, и даже не потому, что так выгодно Германии, но потому, что это выгодно находящимся у власти политикам.

Западная идеология вокеизма исповедует принцип социальной справедливости: «кто был никем, тот станет всем». Добропорядочный семейный немец, проектирующий двигатели для автомобилей, должен платить и каяться, так как у него и так всё хорошо. Беженец из дикой страны, ворующий вещи из магазинов и задирающий девушек на улицах, должен получать сытное пособие и снисхождение в судах, так как жизнь была сурова к нему. В результате и инженер, и беженец теряют стимулы к честному труду. Страна постепенно становится беднее и опаснее для жизни.

Теоретически можно было бы исправить ситуацию, если бы немцы проголосовали за какую-нибудь «Альтернативу для Германии», но они за неё не проголосуют. Посмотрите, как мочат эту партию даже в «нейтральной» Википедии, например:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Альтернатива_для_Германии

У власти на Западе находятся сейчас вокеисты, причём они контролируют не только Бундестаг, но и все главные СМИ, и даже соцсети. Напомню, Ютуб недавно запретил блогерам сомневаться в честности выборов в США и в Германии:

https://www.rbc.ru/politics/27/09/2021/6151ed9a9a794750b305ce59

В такой ситуации шансов на победу у консерваторов немного. Стоит им только мягко озвучить свою точку зрения, как на них тут же вешают ярлык ультраправых, после чего начинают обстреливать из всех орудий, выставляя токсичными нерукопожатными изгоями.

Грустная ситуация. Но, с другой стороны, Горбачёв сделал королевский подарок Германии, разрешив ей объединиться в 1990 году. В качестве благодарности немцы радостно участвовали в разнообразных антироссийских мероприятиях, помогали расширять НАТО, устраивали оранжевые революции на просторах бСССР, вводили санкции против нас. На мой взгляд, мы имеем теперь полное моральное право откинуться на спинку кресла и с равнодушной улыбкой смотреть, как товарищ Лукашенко возвращает Европе наш общий должок.