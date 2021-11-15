Ученые заявили, что груши помогут предотвратить инсульт

Ученые заявили, что регулярное употребление груш поможет предотвратить инсульт. Такие выводы они сделали после проведения исследования. В рамках него специалисты отслеживали влияние популярного фрукта на сердечно-сосудистую систему.

Научные сотрудники решили напомнить людям о том, что растительная пища является очень полезной. Некоторые фрукты в своем составе содержат антиоксиданты. В связи с этим снижаются риски развития проблем с сосудами мозга. Эти элементы не дают крови замедлиться, сокращается опасность для здоровья человека.

В данном плане очень полезно употреблять груши. Фрукт, который доступен большинству россиян, нормализует показатели давления и выводит лишний холестерин. Эти процессы осуществляются за счет клетчатки и пектина. Волокна способствуют образованию гелеобразной массы, поэтому с кишечных стенок выводятся вредные вещества, имеющие в составе токсины.

Груша обладает еще одним полезным соединением, которое называется катехин. Этот антиоксидант является очень важным, он присутствует также в какао и яблоках. В целом элемент позитивно отражается на работе сердечно-сосудистой системе. Посредством употребления груш снижается вероятность образования тромбов.

Ученые еще десять лет назад доказали благоприятное влияние груш на работу организма человека, но полученные данные подтвердились только недавно. Специалисты провели 10-летнее исследование, в котором приняли участие 20 тысяч испытуемых в возрасте 40 лет. У них не было патологий сердца и сосудов. За весь период научной работы 233 человека перенесли инсульт. У тех, кто употреблял фрукты с белой мякотью, соответствующие риски снижались на 52%.

Источник: grodno24.com