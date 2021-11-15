 

Медики рассказали о реальном влиянии прививки против COVID-19 на организм человека

15.11.2021, 11:18, Разное
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Медики рассказали, какое влияние прививка против COVID-19 оказывает на организм человека. Многие считают, что вакцинация негативно отражается на здоровье. В то же время у врачей есть объяснения, почему подобные мысли являются далекими от правды.
Уже больше года существуют вакцины против коронавируса. В РФ любой человек старше 18 лет может привиться. За несколько месяцев недоверие к вакцинации снизилось только отчасти. Очень большое количество граждан с недоверием относятся к разработанным препаратам. Специалисты считают, что тут все дело заключается в отсутствии медицинских знаний. Кроме этого, люди склонны верить слухам, которые являются неправдивыми.

Если прививка делается по принуждению, то граждане думают, что государство будто вторгается в личное пространств. В условиях пандемии этот страх является более сильным. Большую часть людей пугает статистика. При этом добровольная вакцинация представляет собой реальный шанс вернуться к нормальной жизни.

Доктор Александр Мясников призвал помнить, что прививка направлена на выработку антител, а не для того, чтобы навредить организму. Через несколько недель после вакцинации от введенной инъекции нет и следа. По словам популярного врача, прививка не делает 100-процентной гарантии, что человек не заболеет, но она точно защитит его от негативных последствий COVID-19.

Прививки принято делать от многих опасных вирусов. При этом у всех присутствует аналогичный принцип работы. Когда инфекция попадает в организм, иммунитет активизирует выработку антител. Сама же вакцина представляет собой только слабую форму вируса. Попадая внутрь, тело человека учится распознавать потенциальную опасность.

Источник: www.woman.ru



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