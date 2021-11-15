 

Зима готовит США новую вспышку эпидемии

15.11.2021, 11:16, Новости дня
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Впервые за два месяца число инфицированных COVID-19 снова растёт по всей территории Соединённых Штатов, пишет CBS NEWS. Как передаёт телеканал, количество госпитализаций стремительно увеличивается как минимум в 20 штатах по мере приближения зимы, когда люди проводят больше времени в помещениях.

Впервые за два месяца число инфицированных COVID-19 снова растёт по всей территории Соединённых Штатов. В 44 штатах наблюдается рост ежедневно выявляемых случаев одновременно с началом праздничного сезона. Сегодня был предотвращён ещё один кризис в сфере здравоохранения, когда организация Kaiser Permanente заключила предварительное соглашение с 50 тысячами медработников. Корреспондент CBS в Голливуде Лилия Лусиано расскажет подробнее.

ЛИЛИЯ ЛУСИАНО, корреспондент CBS: Добрый вечер, Эрика. Положение было напряжённым, учитывая, что все эти работники грозились не выйти на работу в понедельник. Нам известно, что новое четырёхлетнее предварительное соглашение включает в себя повышение зарплаты и большее количество привилегий. И оно было заключено на фоне того, как медицинские работники по всей стране снова подвергаются испытанию.

Измождённые медики с трудом справляются с работой в Колорадо, Нью-Мексико и Миннесоте по мере того, как пациенты с ковидом снова заполняют реанимации.

ПАЦИЕНТКА В БОЛЬНИЦЕ: Делайте прививку, не попадайте в больницу.

Количество госпитализаций стремительно увеличивается по меньшей мере в 20 штатах по мере приближения зимы, когда люди проводят больше времени в помещениях.

МИШЕЛЬ БЕРРОН, специалист по инфекционным заболеваниям в Колорадо: Мы сегодня имеем те же показатели, какие были у нас примерно в то же время в декабре прошлого года.

Сотрудники, работающие на передовой в медицинском комплексе Университета Колорадо (UCHealth), опасаются зимней вспышки заболевания. 86 процентов реанимационных коек в штате уже занято.

ТРЕЙСИ ПРИБ, медсестра реанимационного отделения UCHealth: Люди до последнего вздоха — буквально — не верят в то, что это происходит в действительности.

Сопротивление вакцинации получило дополнительный стимул после решения, вынесенного Федеральным апелляционным судом в пятницу. Суд отменил требование администрации Байдена о вакцинации сотрудников крупных предприятий, назвав его «в корне неверным» и «значительно превышающим свои полномочия». 32 процента населения страны не получили даже первой дозы вакцины.

РОБЕРТ УОТЧЕР, глава медицинского отделения Калифорнийского университета: Заразится больше людей, чем могло, умрёт больше людей.

Чтобы замедлить распространение вируса, Калифорния, Колорадо и Нью-Мексико не стали ждать решения Центров по контролю и профилактике заболеваний и уже разрешают всем жителям старше 18 лет получить третью дозу вакцины.

МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК: Если мы все привьёмся, тогда пятая волна будет совсем невысокой и мягкой и мы сможем продолжать жить своей привычной жизнью без карантинов.  

ЛИЛИЯ ЛУСИАНО: Учитывая, что число инфицирований ковидом растёт по всей стране, рабочая сила в сфере здравоохранения — важнейшая проблема. Одна из причин, по которым сотрудники Kaiser в понедельник не выйдут на забастовку, — это отказ компании от планов платить работникам меньше за тот же объём работы в период пандемии. Эрика?

Лилия Лусиано, спасибо вам!

Дата выхода в эфир 14 ноября 2021 года.

 



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